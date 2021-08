Pacquiao vs Spence : un juge décidera si le combat est reporté

in

Le 21 août, Manny Pacquiao et Errol Spence se rencontreront à Las Vegas. Au moins pour l’instant. Le combat est dans l’air depuis des semaines et reste le même. Ce jeudi, nous laisserons des doutes, puisqu’un juge du comté d’Orange, appartenant à la cour supérieure de Californie, se prononcera sur la viabilité du procès à la date convenue.. La situation a atteint ce point après qu’Audie Attar, PDG de Paradigm Sports Management, a demandé des injonctions pour arrêter le procès. Cette société a dénoncé Pacquiao pour rupture de contrat et veut dynamiter la confrontation jusqu’à ce que tout soit résolu.

Selon les informations de Dan Rafael (World Boxing News), cette décision de la société de gestion d’athlètes a irrité PacMan, qui a répondu par un autre procès à Paradigm Sports. Le Philippin a déposé cette plainte, devant le même tribunal et le même jour (vendredi dernier), affirmant « violation de conduite, manquement à l’obligation fiduciaire et fraude ». Avec ces accusations, ils essaient de montrer que la première réclamation du promoteur est basée sur de fausses informations et a causé de graves dommages à l’ancien champion du monde.

Le mess Pacquiao contre Spence a commencé en juin, lorsque Paradigm Sports Management a signalé le Philippin pour rupture de contrat, car ils n’étaient pas au courant de l’accord jusqu’à ce que le combat soit officiellement annoncé. Comme indiqué dans la plainte, PacMan a accepté de leur verser 10% de leurs revenus de combat et 20% du produit des accords commerciaux. Ce montant, dans le combat du 21 août, serait de 8 125 581 $.. Ce montant sera le montant que Paradigm Sports demande de rester au tribunal, à titre de réserve, si le juge n’arrête pas le procès, jusqu’à ce que le litige soit définitivement résolu. En outre, il demanderait également à Pacquiao de ne plus parvenir à un accord tant que le procès principal n’aura pas été rendu.

Pour sa part, dans la demande reconventionnelle, Pacquiao soutient qu’il ne devrait pas payer. En premier lieu, il révèle qu’il a signé avec eux car ils lui ont promis un combat contre Conor McGregor (cette société est aussi le manager de l’Irlandais). Lorsque The Notorious est tombé en janvier 2021 devant Poirier, le plan a explosé. Malgré cela, Paradigm a cherché un combat contre Mikey Garcia au Moyen-Orient. PacMan assure qu’au début ils lui ont offert 25 millions, mais que le montant diminuait parfois et quand il n’avait pas confiance, il a cherché l’option de Spence. Dans ce cas, selon les avocats du boxeur, l’accord qu’il avait avec TGB Promotions (compagnie avec laquelle il a géré ses deux derniers combats) a prévalu avec celui de Paradigm et pour cela il ne devrait pas les payer. De plus, PacMan fait valoir que le promoteur vous n’avez jamais été à la hauteur des attentes vous avez été vendu dans le cadre d’accords commerciaux qu’ils allaient le trouver (Paradigm revendique également 3,3 millions qu’ils ont avancé à la signature du contrat).

Le gâchis est monumental et tout doit être réglé ce jeudi, 16 jours avant le combat, quand les deux parties déclarent par visioconférence. C’est une situation complexe et bien que Pacquiao et Spence travaillent avec confiance que la date restera, l’incertitude est réelle. Tout peut exploser. Un juge a le dernier mot.