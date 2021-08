Pacquiao vs Ugas en direct: comment regarder la boxe des poids welters en ce moment

Manny Pacquiao revient sur le ring de boxe après une interruption de deux ans pour affronter l’actuel champion des poids welters WBA (Super) Yordenis Ugas à la T-Mobile Arena de Las Vegas et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Pacquiao contre Ugas à la télévision ou en ligne.

Alors que les fans de boxe attendaient avec impatience le retour de Pacquiao, la légende de la boxe et maintenant sénateur des Philippines devait à l’origine défier Errol Spence Jr. qui est actuellement invaincu pour ses titres IBF et WBC des poids welters. Cependant, Spence a dû se retirer du combat plus tôt ce mois-ci après avoir subi une déchirure de la rétine à l’œil gauche.

Maintenant, Yordenis Ugas a été déplacé sur la carte du co-événement principal pour affronter le seul champion du monde de boxe en huit divisions avec seulement 11 jours pour se préparer avant le combat. Lors d’une conférence de presse mercredi, Pacquiao a rassuré les fans qu’il ne prend pas Ugas à la légère et que le combat de ce soir sera excellent.

Avant le combat de ce soir, Manny “Pac Man” Pacquiao, 42 ans, a un record de combat de 62 victoires, 39 victoires par KO, sept défaites et 2 nuls avec 71 combats au total à son actif. La dernière fois que Pacquiao est monté sur le ring en juillet 2019, il a renversé Keith Thurman au premier tour et est devenu le plus vieux combattant à avoir remporté un titre mondial. Cependant, il a ensuite été déchu de son championnat et déclaré “champion en récréation” en raison de son inactivité alors qu’Ugas est devenu champion à part entière.

Pendant ce temps, le boxeur cubain de 35 ans Yordenis “54 Milagros” Ugas a actuellement un record de combats de 26 victoires, 12 victoires par KO et quatre défaites avec un total de 30 combats à son actif. Lors de son dernier combat en septembre 2020, Ugas a combattu Abel Ramos pour le titre vacant des poids welters WBA (Regular) et a remporté le combat avec une victoire par décision partagée après 12 rounds.

Pacquiao pourra-t-il une fois de plus entrer dans l’histoire sur le ring même s’il n’a pas combattu depuis deux ans ou Ugas pourra-t-il arrêter l’une des plus grandes légendes de la boxe sur ses traces.

Que vous soyez partisan de Pacquiao, Ugas ou que vous vouliez simplement voir toute l’action sur la carte empilée de ce soir, nous vous montrerons comment regarder Pacquiao contre Ugas de n’importe où dans le monde.

Pacquiao vs Ugas – Quand et où ?

Manny Pacquiao et Yordenis Ugas se rencontreront sur le ring de boxe de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada le samedi 21 août. La carte principale débutera à 21 h HE / 18 h HP, mais Pacquiao et Ugas devraient faire leur ring marche à 23 h 30 HE / 20 h 30 HP.

Comment regarder Pacquiao contre Ugas en direct aux États-Unis et au Canada

Les fans de boxe aux États-Unis et au Canada ont plusieurs options pour regarder le PPV Pacquiao vs Ugas car FITE TV, Fox Sports PBC et YouTube diffuseront tous le combat à partir de 21h HE / 18h HP. Quel que soit le service sur lequel vous choisissez de regarder Pacquiao vs Ugas, l’accès au PPV vous coûtera toujours 74,95 $ assez cher.

Fite.TV



Fite.TV diffusera le combat Pacquiao contre Ugas aux États-Unis. Achetez un billet PPV aujourd’hui pour 74,95 $ pour regarder l’événement en direct samedi soir et débloquez l’accès à des rediffusions illimitées.

Achetez un billet à Fite aujourd’hui

Comment regarder Pacquiao vs Ugas en direct au Royaume-Uni

Comme Sky a les droits exclusifs de montrer Pacquiao contre Ugas au Royaume-Uni, Sky Sports Main Event est le seul endroit où vous pourrez regarder le combat de ce soir. Cependant, contrairement aux États-Unis et au Canada, Pacquiao vs Ugas n’est pas un événement PPV au Royaume-Uni et est inclus dans votre abonnement Sky. Cela signifie que les abonnés actuels de Sky n’auront rien à payer de plus pour regarder Pacquiao contre Ugas ce soir et le combat commencera tôt dimanche matin à 2 heures du matin BST. De plus, vous pouvez également regarder l’intégralité de l’événement en ligne à l’aide de l’application Sky Go sur vos appareils mobiles.

Si vous ne voulez pas vous engager dans un long contrat Sky, ne vous inquiétez pas car vous pouvez toujours regarder la carte principale de ce soir sur NOW TV avec un Sky Sports Day Pass pour 9,99 £ ou un Sky Sports Month Pass pour 33,99 £.

Adhésion MAINTENANT Sports



Regardez la couverture par Sky Sports du combat Pacquiao contre Ugas en ligne avec un abonnement NOW Sports. Regardez la couverture d’aujourd’hui pour 10 £ ou obtenez un laissez-passer mensuel pour 34 £.

À partir de 10 £ dès MAINTENANT

Comment regarder Pacquiao contre Ugas en ligne en Australie

Les fans de boxe australiens ont également plusieurs options pour regarder Pacquiao contre Ugas ce soir, car le Main Event et Kayo montreront le combat à 11h AEST / 9h AWST dimanche. L’accès au PPV vous coûtera 49,95 AUD en Australie, que vous choisissiez de regarder le combat sur le Main Event ou sur Kayo.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre choix pour Pacquiao vs Ugas si vous êtes en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

Diffusez sur Kayo Sports

Pacquiao vs Ugas – Carte de combat complète

Titre WBA (super) poids welter Combat Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas Combat poids welters Robert Guerrero contre Victor Ortiz Combat poids plume Mark Magsayo contre Julio Ceja Combat poids plume junior Carlos Castro contre Oscar Escandon Combat poids léger Frank Martin contre Ryan Kielczweski Combat poids léger Jose Valenzuela contre Esteban Sanchez Heavyweight Bout Steven Torres contre Justin Rolfe Super Middleweight Bout Burley Brooks contre Cameron Rivera

