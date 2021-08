Pacquiao vs Ugas: horaire, TV, panneau d’affichage et où regarder

Il était temps de revoir Manny Pacquiao sur le ring. Il avait prévu de revenir à Errol Spence, mais une blessure à la dernière minute a fait exploser tous les plans. Ugas sera son rival.

Heure et date: Quand est Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas?

Un Pacquiao vs Spence n’est pas le même que le combat entre le Philippin et son nouvel adversaire, mais il est très morbide. Ugas a remporté au bureau la ceinture qu’il possède maintenant et que PacMan avait auparavant. Il est temps de clarifier les choses. La soirée Pacquiao vs Ugas a lieu ce samedi 21 août 2021 au T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) à partir de 16h15 (heure locale). Le portfolio stellaire commencera à 18h00 (heure locale).

Espagne: 01 : 15/03 : 00 heures.États Unis: 19 : 15/21 : 00 heures (ET) / 16 : 15/18 : 00 heures.Mexique: 18: 15/20: 00 heures.La Colombie: 18: 15/20: 00 heures.Le Chili: 19: 15/21: 00 heures.Pérou: 18: 15/20: 00 heures.

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas ?

Fox Sports est la chaîne qui détient les droits de l’événement et est en charge de proposer la soirée aux Etats-Unis à travers la modalité de À la carte (74,95 $). Pendant ce temps, en Amérique latine, il sera possible d’aller jusqu’au bout ESPN dans son émission ESPN KnockOut. En Espagne, il peut être suivi par Sports de combat, chaîne disponible sur Vodafone TV, Movistar et MiTele.

Internet : Comment suivre Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas en direct ?

Dans AS vous pourrez également suivre en direct la soirée qui se clôturera par le combat entre Manny Pacquiao et Yordenis Ugas pour le championnat du monde WBA des poids mi-moyens. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas undercard: Coupe du monde WBA des poids mi-moyens Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas undercard Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas: Monde des poids welters WBA.Victor Ortiz contre Robert Guerrero : 10 tours au poids welter.Mark Magsayo contre Julio Ceja : Qualification WBC World Feather.Carlos Castro contre Oscar Escandon : 10 tours au poids plume.Carte préliminaire de Pacquiao contre Ugas John Dato contre Ángel Contreras : 8 tours au poids plume.Mikel Clements contre Eliseo Villalobos : 4 tours au poids léger.Burley Brooks contre Cameron Rivera : 6 tours au poids super moyen.Frank Martin contre Ryan Kielczweski : 10 tours au poids léger.Steven Torres contre Justin Rolfe : 4/6 tours chez les poids lourds.José Valenzuela contre Donte Strayhorn : 8 tours au poids léger.