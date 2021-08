Pacquiao vs Ugas : le calme avant la tempête à Las Vegas

À la fin. Manny Pacquiao (62-7-2, 39 KO) a déjà passé le soi-disant tour zéro et ce samedi il sera de retour sur le ring. Ils ont dû passer plus de deux ans et de multiples problèmes, mais la légende philippine est de retour. PacMan, 42 ans, a atteint la balance ce vendredi à Las Vegas. Il a arrêté la balance à 146 livres (66,2). Son rival, Yordenis Ugas (26-4, 12 KO), l’a fait à 147 livres (66,67 kg), la limite de division. Tout indique que le Cubain sera plus gros dans le combat (il n’a pas voulu donner d’indices et a évité de dire un chiffre avant la question suivante). C’était la dernière procédure. À moins d’une catastrophe, le combat continue.

Pour en arriver à ce procès, Manny a surmonté beaucoup de choses. D’abord la pandémie, qu’il a vécue à la première personne aidant depuis son poste de sénateur des Philippines. Cette responsabilité l’a empêché de revenir plus tôt, ce qui a amené la WBA à remporter la Coupe du monde des poids welters qu’il avait organisée. Quand il a annoncé son procès contre Spence, il l’a demandé… mais ils ne l’ont pas fait. Cela a enflammé le Philippin, mais le prix pour combattre Errol était plus élevé. Avec la perte de l’Américain (le combat a été presque suspendu plus tôt en raison d’une plainte de Paradigm Sports), etLe destin voulait que ce soit Ugas, le champion du bureau, qui le croiserait.

Cette guerre anneau / expédition ne s’est pas poursuivie jusqu’à la pesée. Pacquiao est content de se battre et il le montre. Il est arrivé très bien au poids, souriant et posant pour tous les photographes qui l’ont réclamé. En effet, Ugas l’a fait attendre l’affrontement et, loin de s’impatienter, il a encore plus souri à la presse graphique. Le Cubain, pour sa part, a été celui qui a mis du piquant dans l’affaire. “J’ai beaucoup de respect pour lui, mais ce sera fini demain», a-t-il souligné après un froid face-à-face dans lequel aucun n’a fait le moindre mouvement pour couper la distance de cinq pieds qui les séparait. PacMan était correct avec le microphone et n’est pas sorti du script. Il n’y a eu aucune surprise au tour zéro, les douze de ce samedi s’annoncent bien plus excitants.