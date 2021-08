Pacquiao vs Ugas : Manny Pacquiao avoue les trois grands rivaux de sa carrière… de purs Mexicains !

in

Manny Pacquiao. lors d’un match de boxe. .

Ces derniers jours, des entretiens avec Manny Pacquiao ils se font face comme s’il s’agissait de la dernière de leur carrière active. Le boxeur lui-même a dit que il ne sait pas s’il y aura un autre combat après dont au petit matin de ce samedi à dimanche il affrontera Ougas, pour le titre WBA des poids mi-moyens en jeu.

Les questions des journalistes sont liées à son héritage et Pac-Man, qui est un livre ouvert, répond à tout calmement. Dans une interview très intéressante avec Coup de grâce ESPNIls voulaient savoir qui Manny considérait les trois grands rivaux de sa carrière.

Pacquiao n’a pas pris une seconde pour réciter trois noms de famille : Barrera, Morales et Marquez, curieusement tous mexicains. Peut-être que quelqu’un s’attendait à ce que Mayweather soit sur la liste, mais la rivalité avec ‘Money’ a été plus à l’extérieur qu’à l’intérieur du ring, car sur le ring il n’y avait pas beaucoup de spectacle et il n’y a jamais eu de revanche.

Avec Erik Morales, Manny a perdu le premier puis en a gagné deux par KO. Contre Marco Antonio Barreda il a gagné deux fois, la première par KO. La tétralogie avec Juan Manuel Márquez Ce fut épique et avec des décisions très serrées : deux victoires, un nul et une défaite pour Pac-Man. Le combat qu’il a perdu a été douloureux pour le champion en huit divisions, avec un KO dont tout le monde se souvient, mais qui a amélioré le Philippin.

“J’ai supplié mon promoteur pour un autre combat contre Marquez, mais il s’est retiré et cela n’a pas pu être fait.. Ça ne faisait pas de mal de ne plus se faire face, je garde juste ce que j’ai appris. En boxe, on ne peut pas toujours espérer gagner », a expliqué Pacquiao.