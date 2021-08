Pacquiao vs Ugas : Qui est Yordenis Ugas, le possible dernier adversaire de Pacquiao ?

Yordenis Ugás, le prochain rival de Manny Pacquiao. @YordenisUgas

Yordenis Ugas (26-4-0, 12 KO) faisait déjà partie de la carte qui avait pour événement principal le combat entre Manny Pacquiao et Errol Spence. Curieusement, le Cubain a dû défendre le titre mondial WBA (super) poids welters contre Fabián Maidana, c’est-à-dire la ceinture qui lui est tombée entre les mains après l’inactivité de Pac-Man. Le même soir avec deux matches de Coupe du monde dans la même catégorie, et peut-être que tout était prédisposé pour annoncer une unification après le gros combat de la nuit. Mais la blessure de Spence a donné lieu à un autre grand duel il y a quelques jours, qui permettra également au champion en huit divisions de reconquérir “son” titre.

Mais Manny sait qu’on ne peut pas lui faire confiance devant un boxeur scolaire comme le Cubain, qui a réussi à être champion du monde des poids légers en amateur en 2005 et qu’en 2008, le médaille de bronze aux JO de Pékin. Aujourd’hui, Ugás a 35 ans et a derrière lui de nombreuses batailles de haut niveau.

Dans son dernier combat, il a remporté le titre mondial WBA (pas le soi-disant «super», la plus haute ceinture de ce corps) à Abel Ramos, et est devenu le deuxième monarque des 147 livres que Cuba a eu, succédant à l’historique José ‘Mantequilla’ Napoles (1975). Quoi qu’il en soit, Ugás s’est par la suite proclamé “super” champion sans vraiment se battre pour ce titre, et devant Pacquiao, son ancien propriétaire, il a la possibilité de montrer qu’il en est digne.

Celui de Santiago de Cuba compte des victoires importantes sur Abel Ramos, Ray Robinson, Thomas Dulorme ou Omar Figueroa. Dans son seul combat contre l’un des meilleurs poids welters, Shawn Porter, avec le titre WBC en jeu, est tombé par décision partagée. Ce dernier était un grand duel qu’ils ont livré à un infatigable Porter, mais qui aurait pu parfaitement tomber du côté de ’54 Milagros’ (Milagros est pour sa mère et 54 pour le nombre de ses amis joueurs de baseball Aroldis Chapman). “Je sais que j’ai gagné”, se souvient toujours le Cubain. C’est un combattant très habile quand il s’agit de profiter des inconvénients et avec une grande défense.

En dehors du ring, comme Pacquiao, Yordenis sait aussi ce que c’est que de souffrir. Ugás a tenté de s’échapper de Cuba par la mer à six reprises et tous les six l’ont attrapé et emmené dans une prison. Aile le septième est sorti au large de l’île, à destination du Mexique. “Essayer de s’échapper est l’histoire de nombreux Cubains qui veulent une vie meilleure”, a déclaré Ugas. “Je n’oublierai pas mon arrivée au Mexique, puis mon débarquement au Texas. Lorsque le bateau est arrivé à terre, je ne me suis pas agenouillé ni embrassé le sol, mais ce fut un moment émouvant pour moi.”