Pacquiao vs Ugs : Manny Pacquiao est surpris par Yordenis Ugs et tombe par décision unanime

Yordenis Ugs bat Manny Pacquiao et conserve le titre WBA wlter. PA

Manny ‘Pacman’ Pacquiao Je suis revenu sur le ring avant un pincement Yordenis Ugs, qui a dû monter sur le ring après la blessure d’Errol Spence Jr., et Avec quelques jours de préparation, il a remporté la victoire contre le Philippin par décision unanime.

Le premier tour a commencé et comme si les années ne passaient pas dans son corps, avec ‘Pacman’ montrant une vitesse de main implacablee qui s’est immédiatement fait sentir avec des combinaisons sur l’humanité du cubain.

L’avantage de distance était complet pour Ugs et il a su gérer cela avec des coups qui ont tenu le Philippin à l’écart, qui a baissé sa garde et a reçu plusieurs coups au visage.

Le troisième tour a commencé comme le voulait Pacquiao et il a obtenu une mêlée au centre du ring, mettant ses mains et cherchant à réduire le rival, qui a répondu avec un droit de puissance qui a presque envoyé la légende sur la toile.

Prendre le combat en quelques jours importait peu au Médaillé olympique à Pékin 2008 Et, pendant que Pacman travaille le combat, il pariait de tout finir en un seul coup.

Au T-Mobile Arena, ils ont oublié la défense et presque tous les coups que les deux combattants ont décochés ont trouvé la cible, avec Ugs travaillant avec des coups puissants pour aller se reposer le plus tôt possible.

Les rondes ont continué d’avancer et la fatigue s’emparait peu à peu d’un Manny, et bien qu’il ne cessait de lâcher ses mains, les impacts devenaient de moins en moins puissants.

C’était jusqu’à 10e round quand Pacquiao a repris le commandement du combat et il faillit endormir le Cubain avec une main droite puissante mais il resta debout par un vrai miracle.

Clôture vibrante et spectaculaire du combat comme dans les meilleurs moments de Manny, quand il a gagné le surnom de l’Annihilateur des Mexicains à la main mais il ne suffisait pas d’assommer et nous devions prendre la décision, que c’était pour le Cubain pour 115-13 et double 116-112.