Pacquiao vs Ugs : quel est l’avenir de Manny Pacquiao ? “Dans mon cœur, je veux continuer à me battre”

Manny Pacquiao pendant le combat avec Yordenis Ugs. .

Manny Pacquiao Il a remporté sa huitième défaite contre Yordenis Ugs dans une carrière pleine de succès. Ses mérites en tant que boxeur sont indélébiles et il est probablement le combattant qui a le plus diverti le grand public au cours des 20 dernières années.

Le Philippin c’était loin de briller dans son duel avec Ugs pour regagner le titre mondial des poids wlter. Il n’a ni pu ni su mettre la main sur son rival. ’54 Milagros’ n’a ouvert la porte à aucun moment et le plus inquiétant est que Pacquiao n’était plus le tourbillon d’antan, qui se frayait un chemin à travers une pression suffocante ça a payé tôt ou tard. Manny était beaucoup moins dangereux que lui seul.

25 mois sans combattre et ses 42 ans ont montré, et à la fin du combat, il a été vu. Son visage reflétait la punition d’une bataille qu’il venait de perdre, mais il fallait l’interroger sur son avenir. “Continuer à boxer ? Je ne sais pas, laisse-moi me reposer et ensuite prends une décision”. Après être passé par les vestiaires, Pacquiao a prolongé sa réponse lors d’une conférence de presse : “J’ai fait beaucoup pour la boxe et la boxe a fait beaucoup pour moi. J’espère passer du temps avec ma famille et penser à mon avenir dans la boxe.”

Pacman a d’ailleurs accepté sa défaite avec esprit sportif : “J’ai fait de mon mieux ce soir, mais mon meilleur n’était pas assez bon. Il n’y a pas d’excuses.. Il voulait se battre pour le titre sur le ring, et le champion de ce soir est toujours Ugas.”

Le sénateur philippin n’a pas non plus pu confirmer s’il se présenterait aux élections présidentielles de son pays, en mai 2022 : “Je ferai une annonce finale le mois prochain. Je sais que là-bas je suis confronté à un gros problème qui est plus difficile que la boxe, mais je veux aider les gens. “Ce qui est clair, c’est que la décision de participer aux élections de 2022 entraînera la décision sur l’avenir de sa course sportive.