PacSun présente la catégorie pour enfants “ sans genre ” – WWD

PacSun cible un consommateur plus jeune et lance une catégorie de vêtements pour enfants qui respecte le genre, a appris WWD.

La marque californienne, fondée en 1980, conçoit actuellement pour les adolescents et les jeunes adultes. Mais à partir de la première semaine de juillet, la société dévoilera une nouvelle offre – PacSun Kids – allant des tailles 4 à 14.

Selon PacSun, les collections internes (beaucoup de tie-dyes et de denim pour commencer) serviront un tout nouveau client, et l’expansion marque la «vision évoluée de la non-sexospécificité» de la marque, qui a été présentée pour la première fois aux acheteurs à l’automne. de 2020.

«Le marché des enfants est saturé de marques qui s’adressent et commercialisent spécifiquement aux garçons ou aux filles, mais très peu de marques conçoivent, s’habillent et commercialisent explicitement en mettant l’accent sur un habillage« sans genre »et un« état d’esprit pleinement inclusif »», a déclaré Brieane Olson , Chef de la marque de PacSun, dans un communiqué. «C’est au cœur de la raison pour laquelle nous avons choisi de lancer PacSun Kids maintenant. Nous voulons que les enfants aient la liberté de s’exprimer en tant qu’individus, de s’habiller de la façon dont ils se sentent le plus autonomes et d’être leur véritable personnalité. »

PacSun, qui a présenté la personnalité Internet de 19 ans Emma Chamberlain comme le visage d’une campagne récente, propose également diverses autres marques en ligne et en magasin. La société prévoit d’inclure également des options pour enfants de ces marques, notamment Fog Essentials Kids, Adidas, Santa Cruz, Vans et Champion.

PacSun Kids sera disponible sur pacsun.com, ainsi que sur Nordstrom – qui est le partenaire grossiste de la société.