Pacte d’Aukus : l’Australie riposte à la Chine après une dispute – « Aucune propagande ne peut écarter les faits » | Monde | Nouvelles

Pékin a même accusé les trois alliés d’adopter une “mentalité de guerre froide à somme nulle” et a suggéré que le pacte soit abandonné.

Les États-Unis et le Royaume-Uni doivent fournir à l’Australie la technologie nécessaire à la construction de sous-marins à propulsion nucléaire, ce qui a suscité l’inquiétude du ministre chinois des Affaires étrangères.

S’exprimant jeudi, leur porte-parole, Zhao Lijian, a déclaré que les trois pays “nuisaient à leurs propres intérêts” en plus de “gravement préjudiciable à la paix régionale… et intensifiaient la course aux armements”.

Le porte-parole a ajouté : “La Chine suivra de près la situation”.

Le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a ignoré la réaction de Pékin.

“Ce n’est pas la première fois que nous voyons des explosions différentes de la part de la Chine en termes de position de l’Australie”, a déclaré Dutton aux journalistes à Washington.

« Nous sommes une fière démocratie dans notre région.

“Nous sommes solidaires de nos voisins de l’Indo-Pacifique pour assurer une paix durable et cette collaboration en fait une région plus sûre.

La Chine et l’Australie sont aux prises avec une guerre commerciale depuis plus d’un an alors que les relations se sont détériorées.

“L’Australie étant devenue un fer de lance anti-Chine, le pays doit se préparer au pire”, a prévenu l’éditorial.

“Ils ont déjà imposé des sanctions à l’Australie et l’ont tellement menacée que leurs tactiques d’intimidation se sont avérées contre-productives”, a déclaré Christopher Hughes, professeur de relations internationales à la London School of Economics and Political Science au Washington Post.

L’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis n’ont jamais mentionné la Chine lors de la présentation du nouvel accord mercredi.

Cependant, selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, l’accord fait suite à des discussions sur la possession par la Chine de la plus grande marine du monde.

On pense que Pékin possède six sous-marins nucléaires d’attaque, avec des plans pour augmenter la flotte au cours de la prochaine décennie.

Austin a déclaré qu’il avait discuté “des activités déstabilisatrices de la Chine et des efforts de Pékin pour contraindre et intimider d’autres pays, contrairement aux règles et normes établies” avec les ministres australiens.

« Alors que nous recherchons une relation constructive axée sur les résultats avec [China], nous resterons lucides quant aux efforts de Pékin pour saper l’ordre international établi”, a-t-il déclaré.