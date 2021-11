Pacte de Glasgow : une marge de manœuvre importante sur le charbon, mais le financement climatique non résolu

Les experts soulignent que la suppression du charbon du mix énergétique justifierait également que le gouvernement trouve des sources alternatives de revenus.

Le pacte de Glasgow de samedi est revenu sur la promesse d’un financement climatique crédible pour les pays en développement et ne s’est pas engagé sur l’élimination progressive du pétrole et du gaz naturel par le monde riche, mais New Delhi pouvait ressentir de la satisfaction de ne pas laisser le pacte s’imposer obligation de « supprimer progressivement » l’utilisation du charbon.

Le charbon est le pilier du mix énergétique de l’Inde et le restera pendant encore quelques décennies, même si sa part dans le mix va nettement chuter avec les énergies renouvelables et les carburants bénins comme l’hydrogène qui devraient faire des progrès rapides. Après une confrontation entre les émissaires de l’Inde et de la Chine, les États-Unis et l’Union européenne ont été contraints d’apporter des modifications de dernière minute à la clause sur le charbon, pour demander aux pays de « réduire progressivement » leur utilisation de charbon, au lieu de l’éliminer progressivement.

Des analystes indiens ont déclaré que l’accord de Glasgow n’avait pas permis de concrétiser l’ambition d’aborder de manière significative la question de l’alerte mondiale, même s’il prétendait avoir «gardé vivant» l’espoir de plafonner le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Ils ont également affirmé que les délais ou l’urgence de l’élimination progressive du charbon ne peuvent pas être les mêmes pour tous les pays, et en particulier lorsqu’il n’y a aucune mention de l’élimination progressive du pétrole et du gaz naturel dans le pacte.

D’après l’analyse de la Central Electricity Authority (CEA), la capacité de production d’électricité à base de charbon devrait passer du niveau actuel à 54 % de la capacité totale de production d’électricité de l’Inde à 33 % d’ici l’exercice 30. Actuellement, la capacité totale de production d’électricité installée dans le pays est de 391 GW, dont 209 GW pour les unités à charbon. D’ici l’exercice 30, le CEA prévoit que sur la capacité totale installée de 795 GW, 266 GW seront à base de charbon.

Le gouvernement avait précédemment estimé que le pays aurait besoin de 892 millions de tonnes (MT) de charbon au cours de l’exercice 30 pour la production d’électricité. L’Inde produit actuellement environ 600 MT de charbon par an, et même si la part du combustible dans la production d’électricité diminue, la production de charbon devra augmenter pour répondre à la demande locale.

Le ministre indien de l’Environnement et du Climat, Bhupender Yadav, a déclaré qu’après la réunion de Glasgow, la révision de dernière minute reflétait les « conditions nationales des économies émergentes ».

« Nous devenons la voix des pays en développement », a-t-il déclaré à .. « Nous nous sommes efforcés de parvenir à un consensus raisonnable pour les pays en développement et raisonnable pour la justice climatique », a-t-il déclaré, faisant allusion au fait que les pays riches ont historiquement émis la plus grande part de gaz à effet de serre.

L’Inde a projeté ses besoins en financement climatique à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030. En plus d’alimenter près des trois quarts de la production d’électricité du pays, le charbon est également profondément imbriqué dans l’économie du pays, non seulement en tant que source d’emploi, mais aussi source importante de revenus pour le gouvernement central, les gouvernements des États et les chemins de fer.

Les experts soulignent que la suppression du charbon du mix énergétique justifierait également que le gouvernement trouve des sources alternatives de revenus. Bien qu’augmentant progressivement en termes de capacité installée, les heures intermittentes et limitées d’alimentation électrique à partir d’énergies renouvelables la rendent peu attrayante pour les discothèques publiques, qui doivent dépenser plus pour prendre des dispositions de sauvegarde. Les tarifs nominaux de certains projets solaires/éoliens sont actuellement moins chers que le charbon, mais uniquement lorsque le soleil brille et que le vent souffle, ont-ils ajouté.

« L’échec à augmenter les objectifs durs pour le financement climatique et à fournir un soutien adéquat pour les pertes et les dommages, en particulier, a encore érodé la confiance », a déclaré Arunabha Ghosh, PDG du Conseil pour l’énergie, l’environnement et l’eau, ajoutant que « le refus des pays développés pays à ouvrir un espace carbone pour les pays les plus pauvres est malheureux ».

Manjeev Puri, membre distingué du TERI, a déclaré qu’« il n’y a pas de réel engagement de la part des pays développés à aller de l’avant avec une action nationale sérieuse et urgente, encore moins en termes de collaboration mondiale et de financement climatique vraiment important pour lutter contre le changement climatique ».

Commentant les résultats du sommet sur le climat de Glasgow, Jai Asundi, directeur exécutif du Centre for Science Technology and Policy a déclaré que « dans un esprit d’équité et de justice, les délais ou l’urgence de l’élimination progressive du charbon ne peuvent pas être les mêmes pour tous les pays, et en particulier quand il n’y a aucune mention de l’élimination progressive du pétrole et du gaz naturel dont les pays développés sont dépendants.

Au début du sommet de la COP26, parallèlement à l’objectif « net-zéro » de 2070, le Premier ministre Narendra Modi avait déjà annoncé que le pays installerait 500 giga-watts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030. La capacité actuelle d’énergie renouvelable de l’Inde est 103 GW ; une autre capacité de 50 GW est en cours de mise en œuvre et des projets impliquant une capacité combinée de 32 GW sont à divers stades d’appel d’offres.

