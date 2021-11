Pacte Plastique : Vers une économie circulaire pour les plastiques d’ici 2030

En stimulant de nouveaux modèles commerciaux pour réduire la quantité totale d’emballages en plastique, ce pacte contribue également à construire un système de recyclage plus solide, garantissant que les emballages en plastique peuvent être efficacement recyclés et transformés en de nouveaux produits.

Puri à Odisha est devenue cette année la première ville indienne à fournir de l’eau potable du robinet aux résidents 24h/24 et 7j/7. La ville a installé des fontaines à eau à 400 endroits pour éliminer l’utilisation de bouteilles en plastique dans le but de réduire 400 tonnes métriques de déchets plastiques. De tels dispositifs d’approvisionnement en eau du robinet peuvent réduire les déchets plastiques provenant des bouteilles d’eau à usage unique et assurer la sécurité de nos rivières et océans pour les générations futures.

Le Sikkim, lui aussi, supprime les bouteilles en plastique. CM PS Tamang a interdit les bouteilles d’eau minérale emballées de l’État à compter du 1er janvier 2022. Les ressources en eau naturelles telles que les rivières ainsi que les bouteilles réutilisables ont été encouragées comme alternatives.

L’Inde, en tant que nation, ouvre la voie à la réduction du plastique de toutes les manières possibles. Il est également devenu le premier pays asiatique à lancer l’Inde Plastics Pact cette année qui vise à permettre aux entreprises de passer à une économie circulaire pour les plastiques d’ici 2030. Il s’agit d’une initiative entre la Confédération de l’industrie indienne (CII) et le WWF Inde pour garder emballages plastiques hors de l’environnement naturel. Les objectifs du pacte à atteindre d’ici 2030 sont les suivants : définir une liste d’emballages et d’articles en plastique inutiles ou problématiques et prendre des mesures pour y remédier par la refonte et l’innovation ; 100 % des emballages plastiques réutilisables ou recyclables ; 50 % des emballages plastiques à recycler efficacement, entre autres mesures ; 25 % de contenu recyclé moyen sur tous les emballages en plastique.

En stimulant de nouveaux modèles commerciaux pour réduire la quantité totale d’emballages en plastique, ce pacte contribue également à construire un système de recyclage plus solide, garantissant que les emballages en plastique peuvent être efficacement recyclés et transformés en de nouveaux produits.

Il rassemble des entreprises de premier plan au niveau national pour s’engager dans la construction d’un système circulaire pour les plastiques. Il est soutenu par UK Research & Innovation (UKRI) et WRAP, une ONG mondiale basée au Royaume-Uni. Selon Marcus Gover, PDG de WRAP, le pacte vise à transformer l’utilisation des plastiques en Inde, tout comme il l’a fait au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et au Chili.

L’Inde génère 9,46 millions de tonnes de déchets plastiques par an, dont 40 % ne sont pas collectés ; environ la moitié de tous les plastiques produits sont utilisés dans les emballages, la plupart étant à usage unique. Mais la bonne nouvelle est que cette année, jusqu’à 27 entreprises et organisations de soutien rejoindront le Pacte. La liste comprend les principales marques FMCG et divers fabricants, dont Tata, Amazon, Hindustan Unilever, Coca-Cola India, Godrej, Marico et ITC.

Mais alors, devons-nous rapidement intensifier les innovations et les infrastructures d’emballage dans l’économie circulaire ? Eh bien, les solutions existent. Des milliers d’innovations circulaires et de systèmes de gestion des déchets dans le monde ont démontré leur potentiel pour éliminer les déchets plastiques dans les 3R (réduction, réutilisation, recyclage), mais ils restent gravement sous-financés et ne peuvent pas évoluer. « Nous sommes confrontés à un déficit de financement de 5 milliards de dollars par an pour une gestion efficace des déchets dans cinq pays asiatiques seulement, et à moins que nous ne comblions cela, notre monde ne pourra pas passer à une économie circulaire. Grâce à la certification PlasticNeutral de rePurpose, les individus et les entreprises conscients peuvent mobiliser les financements indispensables pour aider à combler cet écart et rendre financièrement possible la lutte contre la pollution plastique », a déclaré Komal Sinha, directeur mondial de la durabilité, rePurpose Global, une entreprise sociale qui construit le premier plastique au monde. plateforme de crédit.

L’utilisation de plastique peut être minimisée et pas complètement supprimée par les industries. La meilleure solution est de recycler en produits car cela contribue à la conservation de l’environnement. Le mois dernier, PepsiCo India s’est associé à la Smile Foundation pour lancer une initiative spéciale sur la gestion des déchets plastiques « Waste no More ». L’initiative est alignée sur l’appel du Premier ministre Narendra Modi à célébrer Rashtriya Swachhta Diwas. L’initiative engage plus de 200 000 étudiants de plus de 200 écoles dans plus de 50 villes en Inde pour apporter un changement de comportement et éduquer la communauté et les étudiants sur l’importance de préserver l’environnement et de se renseigner sur la durabilité.

Les marques prennent diverses initiatives pour réduire l’utilisation. Comme les bouteilles en plastique sont lavées, coupées en flocons, fondues, transformées en copeaux, extrudées en fil et tissées en tissu, etc. Carpets Inter, basée en Thaïlande, fabrique des tapis écologiques à partir de bouteilles en plastique jetées pour réduire la consommation d’eau par unité. La marque de chocolat zéro déchet Kocoatrait mélange l’enveloppe des fèves de cacao avec des déchets de coton provenant des usines de confection pour créer un matériau d’emballage recyclé. Le papier de cosse de cacao est sans plastique, sans papier, sans arbre, compostable, biodégradable et recyclable. L’entreprise de soins de santé Clensta utilise des ingrédients actifs comprimés sous forme de «concentré intelligent» dans une bouteille à l’infini qui peut être rechargée avec les concentrés, réduisant considérablement l’utilisation de plastique. La marque de chaussures Crocs a introduit un matériau biosourcé à base de croslite pour ses gammes de produits emblématiques et vise à devenir une marque 100% végétalienne d’ici la fin de 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.