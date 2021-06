Pacte RIL-Adnoc pour la construction d’un hub pétchem à Abu Dhabi

Reliance Industries (RIL) a annoncé une joint-venture avec Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) pour construire une usine de production pétrochimique à Abu Dhabi. Les deux sociétés “construiront une usine intégrée, d’une capacité de production annuelle de 940 000 tonnes de chlore-alcali, 1,1 million de tonnes de dichlorure d’éthylène et 360 000 tonnes de chlorure de polyvinyle (PVC)”, indique un communiqué de RIL. Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués, RIL a déclaré que “les décisions d’investissement finales pour les projets et l’attribution des contrats EPC connexes sont ciblées pour 2022”.

L’annonce est conforme à la stratégie d'”internationalisation de Reliance” mentionnée récemment par le président de RIL, Mukesh Ambani, lors de son discours à la 44e assemblée générale annuelle de la société. Le processus d’internationalisation a commencé lorsque le président de Saudi Aramco Yasir Al-Rumayyan a rejoint le conseil d’administration de RIL en tant qu’administrateur indépendant, et Ambani avait ensuite déclaré « vous en entendrez plus sur nos projets internationaux dans les temps à venir ».

Commentant l’initiative, Ambani a déclaré: “C’est aussi un autre témoignage de l’énorme potentiel de faire progresser la coopération Inde-EAU dans l’amélioration de la valeur dans les secteurs de l’énergie et de la pétrochimie”.

Le projet sera construit dans la zone de produits chimiques industriels TA’ZIZ, qui est une coentreprise entre ADNOC et ADQ, basée à Abu Dhabi, et représente le premier investissement de Reliance dans la région. Le dichlorure d’éthylène, que l’unité fabriquera, est un élément clé de la production de PVC en Inde.

Reliance a levé 2 60 074 crore grâce à l’émission de droits de Rs 53 124 crore et à la monétisation des actifs au cours de l’exercice 21, l’aidant à atteindre un bilan net sans dette, avant son objectif de mars 2021. Jio Platforms et Reliance Retail ont levé 1 52 056 crores de roupies et 47 265 crores de roupies, respectivement, et BP a investi 7 629 crores de roupies pour une participation de 49 % dans l’activité de vente au détail de carburant de RIL. En outre, Abu Dhabi Investment Authority a investi 5 512,5 crores de roupies pour une participation de 1,2 % dans Reliance Retail.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.