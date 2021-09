Pad & Quill dévoile un nouvel étui porte-clés en cuir AirTag à 15% de réduction

in

Pad & Quill vient de dévoiler son nouvel étui en cuir AirTag connu sous le nom de The Jimmy. En avril de cette année, la marque d’accessoires Apple a lancé ses premiers accessoires AirTags avec la variante Mighty Leather Keychain, mais Pad & Quill est de retour aujourd’hui avec un autre support artisanal pour vos trackers d’articles Apple. Le meilleur de tous, c’est 9to5Toys, nous avons donc un bon code de réduction à frapper 15% de réduction le tout nouvel étui en cuir AirTag. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Nouveau étui AirTag en cuir Pad & Quill Jimmy

Le nouvel étui en cuir Jimmy AirTag présente tous les éléments habituels de Pad & Quill : une construction en cuir américain de haute qualité, un design artisanal, une garantie de 25 ans et plus encore. À partir de là, vous trouverez également un joli logo en relief Pad & Quill ainsi que les coutures de qualité parachute qu’il utilise dans son équipement plus cher. Son très faible encombrement est conçu pour se cacher parmi vos clés.

Voici plus de Pad & Quill sur l’inspiration de conception :

Discret, sans prétention et petit. Nous pensons que l’étui Jimmy Airtag est conçu pour ceux qui aiment garder l’Airtag au minimum tout en l’entourant de luxueux cuir pleine fleur américain. Pourquoi Jimmy ? Parce que vous aurez besoin de « Jimmy » l’AirTag dans ce petit porte-clés. Une fois que vous avez fait cela avec son ajustement sécurisé de la tension du bouton, vous n’y penserez plus avant l’année prochaine, quand il sera temps de remplacer la batterie.

Le Jimmy arbore également un porte-clés en acier inoxydable et est disponible en trois coloris de cuir différents (châtaigne, whisky et noir galloper). Les acheteurs peuvent également choisir d’opter pour un seul étui ou d’économiser de l’argent sur le plus grand pack de 4. Assurez-vous simplement d’utiliser le code PQ15 à la caisse pour recevoir les prix indiqués ci-dessous :

Découvrez l’offre d’aujourd’hui sur l’étui combo en silicone AirPods Pro et AirTag d’elago, ainsi que notre couverture de l’étui Link AirTag en zinc à serrure à combinaison à 3 chiffres de Raptic. Consultez ensuite notre liste des meilleurs accessoires AirTag et plongez-vous dans notre couverture de lancement ci-dessous :

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !