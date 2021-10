Pad & Quill lance un porte-clés en cuir AirTag appelé « The JImmy »

in

Pad & Quill a récemment sorti The Jimmy, un porte-clés AirTag en cuir qui apporte du style dans votre vie. Il commence à 24,95 $ US pour un seul porte-clés ou à 79,95 $ US pour acheter un pack de 4.

Le porte-clés Jimmy en cuir AirTag

Disponible dans les couleurs Chestnut, Whiskey et Galloper Black, le Jimmy est fabriqué à partir de peaux de cuir américain de haute qualité et fabriqué par des artisans. Il comprend un porte-clés en acier inoxydable et une garantie de 25 ans.

Discret, sans prétention et petit. Nous pensons que l’étui Jimmy Airtag est conçu pour ceux qui aiment garder l’Airtag au minimum tout en l’entourant de luxueux cuir pleine fleur américain. Pourquoi Jimmy ? Parce que vous aurez besoin de « Jimmy » l’AirTag dans ce petit porte-clés. Une fois que vous avez fait cela avec son ajustement sécurisé de la tension du bouton, vous n’y penserez plus avant l’année prochaine, quand il sera temps de remplacer la batterie. Fabriqué avec le même cuir utilisé dans nos sacs en cuir, ce porte-clés AirTag est prêt pour une utilisation sérieuse dans le monde réel et en prime : le porte-clés est approuvé par Philbert le Chow Chow. C’est notre chien mascotte PQ ici à Minneapolis !

Fabriqué avec des coutures en nylon de qualité parachute et du cuir pleine fleur.