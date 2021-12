Paddle reporte le lancement de l’alternative d’achat dans l’application après qu’Apple ait obtenu un sursis

La plate-forme de paiement Paddle retardera le lancement de son système de paiement alternatif intégré pour iOS, a annoncé la société aujourd’hui. Le retard intervient après qu’Apple a obtenu un sursis lui permettant de maintenir la configuration de paiement actuelle de l’App Store jusqu’à ce qu’une cour d’appel examine la décision initiale dans l’affaire Epic v. Apple.



En octobre, Paddle a annoncé son intention de lancer un système de paiement en ligne qui servirait d’alternative aux achats intégrés. Paddle a décrit le système comme un « véritable remplacement à l’identique et instantané » pour le mécanisme d’achat intégré d’Apple qui permettrait aux développeurs de collecter les paiements des clients sans avoir à payer les frais de 15 à 30 % d’Apple.

Paddle prévoyait de facturer des frais de 10 % pour toutes les transactions de moins de 10 $ et des frais de 5 % plus 0,50 $ sur les transactions de plus de 10 $, tout en fournissant aux développeurs d’applications des données client comprenant des adresses e-mail pour communiquer les nouvelles et les offres sur les produits, des prix flexibles et des options d’abonnement , service client direct, et plus encore.

Lors de l’annonce de son alternative d’achat dans l’application, Paddle a déclaré qu’il serait lancé le 7 décembre 2021, deux jours avant qu’Apple n’ait été obligé de mettre en œuvre des changements majeurs dans l’App Store si Apple n’avait pas reçu de suspension de l’injonction d’origine.

La juge Yvonne Gonzalez-Rogers, qui a supervisé le procès Epic contre Apple, a statué qu’il serait interdit à Apple d’interdire aux développeurs d’inclure « dans leurs applications et leurs boutons de métadonnées, des liens externes ou d’autres appels à l’action qui dirigent les clients vers des mécanismes d’achat, » ouvrant la voie à des systèmes de paiement alternatifs.

Rogers a donné 90 jours à Apple pour mettre en œuvre les modifications de l’App Store et a refusé une suspension de la décision lorsque Apple a demandé. Apple a ensuite fait appel devant la Ninth Circuit Court, qui a accordé une suspension jusqu’à ce qu’elle soit en mesure d’entendre pleinement l’affaire. Cela pourrait prendre plusieurs mois pour que le processus d’appel se déroule, et pendant que c’est le cas, Apple n’est pas tenu de faire des mises à jour sur l’App Store.

Paddle ne pourra lancer aucune alternative aux achats intégrés tant que la cour d’appel ne rendra pas sa décision, et il est possible que la cour d’appel se prononce en faveur d’Apple, annulant entièrement la décision initiale.

Parce qu’Apple comptait sur un appel, la société n’a jamais annoncé de détails sur la manière dont les modifications de l’App Store pourraient être mises en œuvre, et on ne sait pas si l’alternative de Paddle aurait même été autorisée.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a clairement indiqué qu’Apple continuerait de percevoir des commissions sur le contenu vendu via l’App Store, même si les développeurs n’utilisent pas le système d’achat intégré. « Nous devrons trouver un autre moyen de percevoir notre commission », a déclaré Cook lors du procès Apple v. Epic. Cook a déclaré qu’Apple devrait trouver un moyen de suivre les ventes, de les facturer, puis de chasser les développeurs pour l’argent. « Cela semble être un processus qui n’a pas besoin d’exister », a-t-il déclaré.

Apple a également soutenu qu’un système d’achat alternatif serait gênant pour les clients, les obligeant à renseigner les informations de leur carte de crédit pour différentes applications, ce qui pourrait également entraîner des problèmes de fraude.



Paddle indique que le processus de test de sa solution IAP est terminé et que la plate-forme est « entièrement prête à être lancée », mais en raison du retard du tribunal, elle n’a pas « la clarté sur les modifications techniques nécessaires et les nouvelles règles concernant l’IAP tiers. paiements » et ne pourra donc pas lancer le produit. Paddle prévoit de « suivre l’affaire de près » avec l’intention d’être l’un des premiers à se lancer « lorsque d’autres méthodes de paiement seront autorisées ».

