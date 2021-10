Paddy Moloney du groupe irlandais The Chieftains décède à 83 ans

Paddy Moloney, le multi-instrumentiste qui a cofondé et dirigé le groupe de musique folk les Chieftains, est décédé à l’âge de 83 ans.

En tant que l’une des plus anciennes formations musicales, les Chieftains ont contribué à populariser la musique folk irlandaise traditionnelle dans le monde entier.

Les archives de musique traditionnelle irlandaise ont annoncé la nouvelle. Le président irlandais Michael D Higgins a réfléchi sur la vie de Moloney, écrivant : « La communauté musicale irlandaise, et en fait la communauté beaucoup plus large à travers le monde qui a trouvé une telle inspiration dans son travail, aura appris avec une grande tristesse aujourd’hui le décès de Paddy Moloney, fondateur et chef des chefs.

«Paddy, avec ses extraordinaires compétences d’instrumentiste, notamment les uileann pipes et bodhran, était à l’avant-garde de la renaissance de l’intérêt pour la musique irlandaise, apportant une plus grande appréciation de la musique et de la culture irlandaises à l’échelle internationale. Non seulement en tant que musicien accompli lui-même, mais en tant que membre fondateur de Claddagh Records avec Garech de Brun, il a apporté un amour de la musique irlandaise non seulement à la diaspora, mais à tous ceux à travers le monde qui ont entendu sa musique et l’ont appréciée pour son propre bien car il transcendait toutes les frontières musicales.

« Son travail en tant que producteur était une contribution d’une grande intégrité, entreprise pour promouvoir la musique elle-même à une époque où les avantages commerciaux de le faire étaient limités. Son héritage restera avec nous dans la musique qu’il a créée et apportée au monde.

Le natif de Dublin a commencé à jouer de la musique à l’âge de six ans, maîtrisant un sifflet en plastique que sa mère lui avait acheté. « Je savais que l’argent était rare pour nous à l’époque et chaque shilling semblait être une fortune, mais elle l’a quand même eu pour moi », a-t-il déclaré au Guardian l’année dernière. « J’ai grandi dans une famille de musiciens dans cette petite chaumière qui ressemblait à un palais à l’époque. Nous nous asseyions et racontions des histoires et jouions de la musique tous les soirs. La musique est devenue tout pour moi, encore plus importante que manger.

Formé à l’origine en 1962 avec Sean Potts et Michael Tubridy, les Chieftains ont aidé un public plus large à découvrir la musique traditionnelle irlandaise, en collaborant avec des artistes tels que Mick Jagger,Van Morrison, Sting. Jackson Browne, Elvis Costello, Linda Ronstadt, Roger Daltry, Joni Mitchell, Bob Dylan et bien d’autres. Avec le groupe, il a remporté six Grammy Awards sur 18 nominations.

Moloney est resté le seul membre original du groupe, en tournée et en enregistrant pendant près de six décennies avec le groupe. Les Chieftains ont également contribué à des bandes originales de films, dont Barry Lyndon de Stanley Kubrick, The Year of the French et Gangs of New York de Martin Scorsese, et Moloney a également travaillé en tant que producteur et directeur général pour le label Claddagh Records.

Le groupe était aimé par des groupes de rock massifs comme les Stones et The Who, comme en témoigne le concert du groupe en 1992, An Irish Evening. Le groupe a invité Roger Daltrey et Nanci Griffith sur scène pour un certain nombre de chansons.

En tant qu’ambassadeurs culturels, leurs performances ont été liées à des événements historiques marquants, tels qu’être les premiers musiciens occidentaux à se produire sur la Grande Muraille de Chine, participer au spectacle « The Wall » de Roger Water à Berlin en 1990 et être le premier ensemble à donner un concert au Capitole à Washington DC.

Moloney laisse dans le deuil son épouse Rita O’Reilly et leurs trois enfants : Aonghus, Padraig et Aedin.