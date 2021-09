Paddy Pimblett est la prochaine grande star de l’UFC au Royaume-Uni qui est approuvée par Conor McGregor et fait ses débuts sur la carte Darren Till

Paddy ‘The Baddy’ Pimblett fait enfin ses débuts à l’UFC ce week-end.

Le poids léger de Liverpudlian (16-3) affrontera Luigi Vendramini (9-2) à Las Vegas dans le cadre d’une carte mettant en vedette Darren Till, Molly McCann et Tom Aspinall.

GETTY

Pimblett est enfin arrivé à l’UFC

Avant ses débuts, Pimblett a reçu un message de soutien de nul autre que Conor McGregor.

Il a écrit sur Twitter: “Bonne chance Paddy, j’étais en dehors de ta gaffe toutes les heures avec ton homme aux cheveux longs qui fait 30 ans maintenant [sic] oublie son nom.

Avant ses débuts, Pimblett a déclaré à talkSPORT son atterrissage dans la division des poids légers de l’UFC, «l’âge d’or» du MMA en Angleterre en ce moment et, bien sûr, McGregor.

“C’est la première fois qu’il tend la main pour être honnête”, a commencé Pimblett. «Je me souviens il y a des années et des années quand j’ai fait mes débuts avec les Cage Warriors et qu’il était là pour coincer quelqu’un de son gymnase, mais c’était avant même d’avoir fait ses débuts à l’UFC, je crois que ses débuts étaient à venir. Alors oui, c’est la première fois que nous avons une correspondance.

McGregor est le premier combattant UFC de l’histoire à détenir deux ceintures simultanément

“Il a changé le jeu et je viens faire exactement la même chose.”

Pimblett, 26 ans, a connu un grand succès au poids plume dans Cage Warriors et avec sa victoire par soumission la dernière fois, il était enfin temps de s’essayer dans les grandes ligues.

“J’ai gagné mon dernier combat de manière catégorique et Graham [Boylan, Cage Warriors Owner] m’a appelé le lundi matin et m’a dit que le contrat était là.

“Je l’ai signé évidemment et je pensais que j’allais faire mes débuts plus tôt cette année et j’ai attendu six mois, mais évidemment peu importe quand c’est parce que je viens prendre le relais.”

Vendramini n’était pas le prénom suggéré par l’UFC, mais cela n’aurait pas eu d’importance s’il l’avait été.

“Peu importe qui c’est, mon garçon”, a déclaré Pimblett à propos de son adversaire. “Pour être honnête, c’était le quatrième nom différent qu’ils m’ont donné.

“J’avais trois noms avant cela, je pensais que je combattais d’autres personnes avant cela, puis ce nom m’a été proposé et j’ai dit” Ouais, sonne. Envoyez-moi le contrat. Peu importe qui c’est qui est mis en face de moi, je ne vais jamais m’enfuir.

Cette carte aurait idéalement eu lieu en Angleterre, mais à la place, quatre des talents les plus brillants d’Angleterre et de Liverpool se présenteront à Las Vegas.

@paddythebaddy sur Twitter

Paddy Pimblett est en pleine forme pour ses débuts

Pimblett, comme Molly McCann, pense qu’il s’agit d’un âge d’or pour le MMA britannique.

“C’est, bien sûr”, a-t-il ajouté. “J’ai des gens comme Arnold Allen, Leon Edwards et des gens comme ça qui sont dans le classement et qui poussent.

« Alors, évidemment, vous avez [Darren] Jusqu’à, Molly [McCann], moi même, [Tom] Aspinall et vous avez même les gars gallois et écossais qui arrivent aussi. Tout le monde arrive, mon garçon. Ça va être lourd. “

@ tomaspinall93 (Instagram)

Aspinall s’entraîne aux côtés de Darren Till et Mike Grundy dans l’équipe Kaobon sous la direction de l’entraîneur Colin Heron

Pimblett a récemment fait la une des journaux pour s’être moqué de l’idée que Khabib Nurmagomeov – l’ancien ennemi de McGregor – était le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps.

Dans l’esprit de The Baddy, il y a clairement un gagnant dans cette discussion.

« Je ne sais pas comment vous ne pouvez pas dire que c’est Jon Jones. Combien de combats pour le titre a-t-il remportés, 15 ? Quelque chose de ridicule comme ça.

. – .

Jones est l’un des artistes martiaux mixtes les plus réussis de tous les temps

« Pour être la CHÈVRE, vous devez avoir la longévité. Jon Jones a plus de défenses de titre que Khabib n’a de combats à l’UFC », a simplement supposé Pimblett.

Lancer Pimblett dans la division des poids légers apportera certainement des feux d’artifice et c’est une catégorie de poids à l’UFC qui ne manque pas de puissance de star et de combattants passionnants.

Pimblett pense que c’est la division la plus empilée que l’UFC a à offrir et admet qu’il envisageait de commencer son voyage au poids plume, mais il se serait mis en grave danger s’il l’avait fait.

« La division des poids légers est la division la plus empilée de l’UFC. Je suis content d’être là avec eux. Je cherchais à descendre au poids plume mais je suis trop gros pour ça maintenant, je me ferais sérieusement du mal.

@paddythebaddy sur Twitter

Pimblett est l’un des nombreux combattants anglais passionnants de l’UFC actuellement et la liste ne cesse de s’allonger

« C’est tellement léger ; c’est plus un défi et je n’ai jamais reculé devant un défi. Je pense que je vais gravir les classements assez rapidement de toute façon.

« J’aime trop ma nourriture [for featherweight], je gonfle entre les combats ! C’est pourquoi je n’ai pas de joues à la minute [laughs]. “

Regardez UFC FIGHT NIGHT®: BRUNSON vs. TILL à Prime Time samedi soir avec la carte principale en direct à partir de 21h00 sur BT Sport 2, avec les premiers préliminaires en direct exclusivement sur Fight Pass à partir de 18h30.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.