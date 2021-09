Paddy Pimblett était à « son plus bas » lorsqu’il a rejeté l’UFC et Dana White en 2018 – maintenant il gagne des comparaisons avec Conor McGregor et appelle Jake Paul

in

Paddy Pimblett craignait que son rêve de participer à l’UFC ne disparaisse alors qu’il avait du mal à sortir du lit le matin.

‘The Baddy’ est le combattant dont on parle le plus dans les arts martiaux cette semaine après ses débuts à Las Vegas où il a mis KO Luigi Vendramini.

‘The Baddy’ est un fan fou de Liverpool et prêt à faire basculer l’UFC

Pimblett a mangé un énorme crochet gauche et plusieurs mains droites méchantes avant de rendre lui-même une douce justice et de marquer un premier tour.

Soutenant sa prédiction d’une arrivée et collectant 50 000 $ dans le processus, le Liverpudlian a ensuite fait vibrer le microphone dans ses interviews.

L’UFC a contacté Pimblett pour la première fois en 2016 alors qu’il était avec Cage Warriors et venait de devenir le champion du monde poids plume à l’âge de 21 ans, mais il a rejeté cette décision car il ne se sentait pas prêt.

En 2018, lorsque la société s’est rendue à Liverpool pour l’affrontement épique de Darren Till avec Stephen ‘Wonderboy’ Thompson, Dana White et Sean Shelby ont de nouveau tenté d’attirer le personnage charismatique et ont échoué.

Pimblett a mangé d’énormes coups et est revenu pour gagner de manière dévastatrice

Pourtant, Pimblett luttait contre ses propres démons et ne se sentait pas prêt pour les lumières vives de l’UFC. Il a perdu un combat pour le titre des poids légers contre Soren Bak au début de l’année devant son public.

Cela a vidé le jeune de sa confiance naturelle et a agi comme un coup de pouce pour commencer à s’entraîner plus régulièrement et ne pas se permettre de fluctuer dans son poids ou de profiter d’un style de vie festif le week-end.

Et Pimblett a déclaré à talkSPORT que c’était la meilleure chose qui aurait pu arriver à sa carrière.

Il a déclaré: «Il n’y a eu qu’une seule fois où j’ai eu peur que cela ne vienne pas et c’est lorsque Soren Bak m’a battu et j’ai dû me faire opérer à nouveau à la main.

«C’était le plus bas que j’avais jamais été, je ne voulais pas me réveiller le matin à cette heure-là – et encore moins penser à me battre.

«C’était la seule fois, mais à part ça, ce n’est pas une question de savoir si l’UFC me signera, c’est une question de quand.

« C’était toujours quand ; ils veulent des stars, ils veulent des gens qui mettent des clochards sur les sièges et, comme vous le savez, c’est moi.

« Je suis le rêve humide d’un spécialiste du marketing et je continuerai de l’être. »

Aussi charismatique est au micro qu’il se divertit dans l’Octogone, la balade avec ‘the Baddy’ promet d’être amusante

En plus d’appeler Instagram et EA Sports lors de ses diverses obligations médiatiques, Pimblett a également trouvé le temps d’appeler Jake Paul une « saucisse » et de se baptiser la nouvelle « vache à lait » de l’UFC.

Une telle bravade et une telle assurance proviennent des heures passées sur les tapis, dans le gymnase et en s’entourant des bonnes personnes.

Et même s’il a empoché un bonus de « Performance de la nuit » samedi soir, le scouser chassera beaucoup plus à l’avenir parce qu’il ne gagne tout simplement pas assez sur son contrat actuel.

« A quoi bon être nerveux quand on sait que l’on va gagner ? » il ajouta. « Je savais que j’allais gagner, je savais que je prenais le bonus.

«Je vais être honnête, je n’ai même pas célébré le bonus parce que ce n’est que le début de beaucoup.

« J’ai hâte d’avoir plus de bonus, mon garçon. Quand j’aurai un autre combat avant la fin de l’année, je recevrai un bonus.

“C’est si simple; Je viens pour leurs bonus, surtout jusqu’à ce que j’obtienne un nouveau contrat !