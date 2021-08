Paddy Pimblett poursuit un combat avec Conor McGregor en Angleterre

in

Paddy Pimblett dans Cage Warriors

A seulement 26 ans, Paddy Pimblett a 9 ans de carrière professionnelle. Il a une fiche de 16-3 et a remporté ses deux derniers combats. Le 4 septembre, il fera ses débuts à l’UFC face à Luigi Vendramini en poids léger. Il n’a pas encore gagné pour commencer à montrer ce qu’il peut faire au plus haut niveau, mais le natif de Liverpool regarde avec ambition son avenir. en parlant à Submission Radio il a dit qu’il voulait affronter Conor McGregor.

Paddy Pimblett poursuit Conor McGregor

«Je vais être honnête, c’est lui qui a terni son propre héritage (Conor McGregor). Un Irlandais contre un Scouser. J’ai l’impression que ce serait f ** king fort. Ce serait le prochain niveau. Ce serait génial, pour être honnête. (Conor McGregor) est un type d’argent. Et le combattre à Anfield devant 60 à 70 000 personnes, c’est là que se trouve l’argent. Je peux voir que cela arrivera. Mais, puisque je vais être une si grande star, tu peux me mettre avec n’importe qui et je le remplirai«.

Avis

Paddy Pimblett commente également que Conor McGregor n’est plus ce qu’il était.

Mettez-moi là-dedans avec Conor McGregor et je le maîtriserai en deux ou trois rounds. S’il n’était jamais revenu, s’il avait pris sa retraite après avoir battu Eddie Alvarez, vous pourriez probablement l’avoir dans votre top 10, vous voyez ce que je veux dire ? Vous pourriez probablement. Mais je ne sais pas où il est maintenant. Genre, top 15, top 20, peut-être ? L’a à moitié terni«.



