Paddy Pimblett répond au défi de Jared Gordon après l’UFC Vegas 38

in

Paddy Pimblett pour ses débuts à l’UFC

Jared Gordon est sur une séquence de trois victoires consécutives après avoir remporté l’UFC Vegas 38 et veut combattre Paddy Pimblett, la nouvelle sensation de l’UFC. “The Baddy” a également remporté ses trois derniers combats, même si seul le dernier était avec la compagnie; le 4 septembre, il a fait ses débuts en donnant un premier tour formidable au cours duquel il a éliminé Luigi Vendramini.

Paddy Pimblett répond à Jared Gordon

Quelle a été la réaction du jeune combattant natif de Liverpool ? On le voit sur Twitter :

Avis

«Faisons le«.

Avec les deux intéressés à voir leurs visages dans la cage, on espère seulement qu’ils sont également dans la compagnie. Pour le moment, il est trop tôt pour savoir si ce sera vraiment le prochain combat de Paddy Pimblett mais maintenant qu’il l’a accepté, cela pourrait bien être le cas.. Bien que peut-être à l’UFC, ils aient une autre opinion sur la façon dont les deux devraient poursuivre leur carrière.

Quant à Jared Gordon, Il fait partie de l’entreprise depuis 4 ans, au cours desquels il a disputé neuf combats, en a remporté six et en a perdu trois.. Sa dernière défaite a été face à Charles Oliveira, actuel champion du monde des 145 livres, en 2019. Il n’est pas encore dans le Top 15 de la division mais avec une victoire de plus il entrerait sûrement.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité