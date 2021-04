Paddy Pimblett suit les traces de Conor McGregor, ressemble à Jay de The Inbetweeners et jure d’amener l’UFC à Anfield

Cela faisait longtemps à venir, mais Paddy Pimblett est enfin un combattant de l’UFC.

L’ancien champion des Cage Warriors a refusé les offres de rejoindre la promotion de Dana White à plusieurs reprises au fil des ans.

Instagram / @paddythebaddy

Paddy Pimblett a 16-3 ans en tant que combattant MMA

Mais maintenant, le joueur de 26 ans a l’impression que le moment est venu et a promis de « reprendre » l’UFC.

Cela vous rappelle-t-il quelqu’un… un certain Conor McGregor peut-être?

Le Notorious a fait exactement cela et les parallèles entre le combattant irlandais et Paddy «The Baddy» viendront sans aucun doute.

Pimblett a remporté le même titre de poids plume des Cage Warriors que McGregor a fait et était à une victoire d’être un champion à deux poids.

McGregor a quitté Cage Warriors et a dominé l’UFC pour devenir un champion du monde à deux poids

Il est passé au poids léger et entrera à l’UFC dans la même division dans laquelle se trouve McGregor.

Le combattant né à Liverpool n’hésite pas à partager une opinion ou aussi, et a une clientèle farouchement fidèle.

L’offre de l’UFC est venue pour la première fois quand il avait 21 ans, et peu de gens refusent la chance pour les grandes ligues.

«Je sais où je suis destiné à être et je sais où est le but final. Je sais ce que je vais faire dans ce sport », a déclaré Pimblett à BT Sport.

«Je veux réaliser des choses que les autres n’ont pas et que seuls quelques noms ont. Je le crois et je l’ai toujours fait.

«Même quand j’avais 21 ans et [The UFC] m’a offert [a contract] et Cage Warriors m’a proposé un nouveau contrat et des trucs comme ça, je n’ai pas vraiment souri.

Instagram / @paddythebaddy

Pimblett a refusé l'UFC offre plusieurs fois

«Je savais, quoi qu’il arrive, l’UFC dans les années à venir allait m’offrir un contrat et j’ai donné raison.

«Ils m’ont donné l’appel téléphonique deux jours après mon dernier combat. Quand j’avais 21 ans, je suis content de ne jamais avoir accepté l’offre. La même chose quand j’avais 23 et 24 ans, je n’étais pas prêt.

Le combattant 16-3 est plus que prêt à franchir cette étape après avoir allumé Cage Warriors pendant un certain nombre d’années.

Ses bobines de faits saillants sont assez spéciales – nous espérons voir plus de soumissions de triangles volants à l’UFC.

En plus d’être comparé à Jay des Inbetweeners, il est également un grand fan de football et espère organiser un événement à son bien-aimé Liverpool.

«Je le dis toujours. Mes fans sont fidèles, très fidèles. Quand nous finirons par récupérer les foules, je vais remplir Anfield. Nous ferons Anfield à 100% », a-t-il déclaré à BT Sport.

«J’y pensais la dernière fois que j’étais là-bas lorsque nous avons été battus par l’Atletico et je pensais ‘avoir un octogone au milieu là-bas, quelques sièges autour, et nous volerions ici.

«Le gaff allait pomper, les gens allaient à la banane.»

Instagram / @paddythebaddy

Paddy The Baddy espère amener l’UFC à Anfield

Il n’y a eu aucune confirmation officielle de qui et quand Pimblett se battra lors de son premier combat à l’UFC.

Le 20 mars était sa dernière victoire dans Cage Warriors, mais cela n’a duré que 1h37 avant de soumettre Davide Martinez.

Un certain Conor McGregor semble prêt à affronter Dustin Poirier dans leur combat de trilogie le 10 juillet… qui pourrait être une date réservée à ses débuts.