Padmini Kolhapure révèle comment Poonam Dhillon l’a soutenue lorsqu’elle s’est enfuie pour se marier

Le duo d’acteurs est l’invité spécial des épisodes de ce week-end du concours de chant de réalité Sa Re Ga Ma Pa.

Poonam Dhillon et Padmini Kolhapure : L’acteur vétéran Poonam Dhillon a révélé qu’elle avait non seulement aidé son collègue acteur Padmini Kolhapure en organisant la tenue de mariage de ce dernier, mais aussi l’avait aidée avec ses bijoux à l’époque. Le duo d’acteurs est l’invité spécial des épisodes de ce week-end du concours de chant de réalité Sa Re Ga Ma Pa, où Dhillon l’a révélé. Poonam a ajouté qu’en gros, Padmini Kolhapure s’était enfuie pour se marier avec le producteur Pradeep Sharma. Elle a ajouté que tous les bijoux portés par Padmini lors de son mariage avaient été offerts par ses amis, dont Poonam.

Poonam a ajouté qu’ils étaient tous jeunes à l’époque et ne savaient pas ce que Padmini porterait pour son mariage et, par conséquent, ils ont arrangé des vêtements et des vêtements pour ce dernier. Poonam et Padmini, qui jouent actuellement ensemble dans Dil Bekaraar de Hotstar + DISney avec l’acteur vétéran Raj Babbar, ont travaillé ensemble dans le film 199 » Qurbani Rang Layegi » et dans le feuilleton 2014 » Ekk Nayi Pehchan « .

Sur les tournages de Sa Re Ga Ma Pa, Poonam a déclaré qu’elle et Kolhapure avaient vu beaucoup de hauts et de bas ensemble, et elle croyait que même si la famille est choisie par Dieu, l’amitié est la seule relation que les gens ont la liberté de choisir. eux-mêmes. Elle a ajouté qu’elle pouvait tout faire pour cette amitié.

Pendant ce temps, Kolhapure a déclaré que Dhillon avait été très généreuse pour elle, ajoutant que lorsque les parents de Kolhapure n’étaient pas favorables à son mariage avec Pradeep Sharma, qu’elle avait rencontré en 1986 sur les tournages d’Aisa Pyar Kahan, c’était Poonam qui l’avait beaucoup aidée.

Lors d’entretiens antérieurs, Kolhapure s’était ouverte et avait déclaré que ses parents étaient très stricts et que son père ne la laisserait même pas lâcher ses cheveux. Par conséquent, ses parents n’accepteraient pas qu’elle veuille contracter un mariage d’amour. Kolhapure, cependant, a trouvé le soutien de sa sœur aînée, l’acteur Shivangi, et du mari de Shivangi, l’acteur Shakti Kapoor. Le mariage de Kolhapure avec Sharma a eu lieu dans la maison de l’ancien mari producteur de Dhillon, Ashok Thakeria.

