Padres contre les cordes dans le ring

Saison de MLB commence à marquer ses derniers tours sur le bulletin de vote. Après la seconde mi-temps, une longue liste de blessés pleine de ses pièces les plus importantes a conduit à marquer cette section dix contre neuf de la performance de la Padres de San Diego sur les bulletins de vote.

La dernière grosse main droite a eu lieu dimanche, lorsque les Philies de Philadelphie se sont inclinés 7-4 d’un coup aux côtes, tandis que la victoire 3-1 des Reds de Cincinnati sur les Marlins, le Parents a perdu contre les Reds la deuxième place de wild card dans les séries éliminatoires de LA. Ligue nationale, ce qui nous amène à demander : Qu’est-il arrivé aux Padres et pourquoi leur déséquilibre à ce stade ?

Tout au long de la campagne MLB, Les Parents Ils ont établi une moyenne collective au bâton de .245, se classant onzième dans la ligue, tout en huitième sur la base avec .326, quatorzième en slugging avec .410, en plus du dixième en points marqués (591).

Le succès de Padres de San Diego dans la campagne actuelle du MLB, il est divisé en 93 matchs avant le All-Star Game et 33 autres passés à la seconde moitié de la saison. Avant la pause du méga-événement de l’été, les Padres se sont combinés pour une moyenne de points créés tous les 27 sorties (RC / 27) de 4,5, contre 4,8 après le match des étoiles.

Aller directement à la partie monticule dans San Diego, ils ont établi une ERA de 3,76 tout au long de la campagne de MLB, qui serait la neuvième la plus basse de toute la ligue, ainsi qu’une moyenne au bâton collective (OBA) d’un adversaire de 0,237, la 10e note la plus basse de la MLB, reproduisant cette position dans sa moyenne de buts et de coups sûrs autorisés par manches lancées. (FOUET) de 1,24.

Avant le All-Star Game, les lanceurs de la Parents Ils ont combiné pour un ERA de 3,41, WHIP de 1,91 et OBA de 0,226, après la seconde moitié, tout ce déséquilibre est allé à l’effondrement, qui sont allés à un ERA très élevé de 4,77, WHIP de 1,38, tandis qu’un OBA de 267.

Le déséquilibre incessant de ses lanceurs est évident jusqu’à présent, qui malgré la réduction du taux de base du rival, ont permis une plus grande fréquence de courses, ainsi qu’un plus grand nombre de contacts avec le rival, contrairement aux tendances de leur attaque. .qui ont maintenu un haut niveau de cohérence.

Ces résultats attirent un net déséquilibre dans l’établissement pour le Parents, Cela est bien démontré dans le record de 15 victoires et 18 défaites que les Californiens ont eu en seconde moitié de saison, alors que la marque fatidique de seulement deux (2) victoires et huit (8) défaites lors de leurs 10 derniers matchs d’action en les MLB.

Mais, Qu’est-ce qui a causé un tel déséquilibre? Peut-être pourrions-nous avoir plusieurs réponses à en juger par les facteurs extra-sportifs à ce stade.

Il est bien dit que les blessures font partie du jeu, mais il est également vrai qu’avec des blessures à un pourcentage élevé de votre équipe, le déséquilibre sera évident. Avant le début de la campagne, l’attraction principale de la Parents C’était leur rotation appréciée des lanceurs partants, une fois sur le terrain de jeu, ils ont vu dix visages différents commencer des matchs en raison de blessures chez leurs principaux joueurs.

Actuellement, la liste des blessés du Parents conserve 16 joueurs, où des noms comme Yu Darvish, Dinelson Lamet et Chris Padack sont observés, le tout dans un délai de dix jours, qui, au début de la saison, devaient former avec Joe Musgrove et Blake Snell la rotation de départ de l’équipe.

Depuis le soulagement, le coup pour les Padres a été encore plus grand, voyant Drew Pomeranz, Keone Kela, Taylor Williams et Adrián Morejon sur la liste des handicapés de 60 jours, évident dans Kela et Pomeranz, les principaux joueurs qui seraient projetés en tant qu’entraîneur et préparateur de table pour Parents.

Les Padres de San Diego Ils ont fait d’innombrables efforts pour contrer cela avant la seconde moitié, y compris l’échange qu’ils apporteraient au lanceur Daniel Hudson des Nationals de Washington, ainsi que leur plus récent ajout après la signature du vétéran et lanceur Jake Arrieta, qui a également rejoint. ajouté à la liste des 10 jours désactivés.

Ils peuvent dire que cela fait partie du jeu, mais aujourd’hui, ce sont sans aucun doute des facteurs extra-sportifs qui mettent les joueurs dans les cordes. Padres de San Diego dans la MLB. Il reste à voir comment ceux dirigés par Jayce Tingler peuvent faire une résurgence à ce stade, qui s’il surmontait l’adversité, finirait seulement par vérifier la grande profondeur de la liste de cette équipe.