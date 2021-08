paga 519€ por esta tele Philips de 58″ en Worten

in

El dispositivo del que estamos hablando es la Philips 58PUS7855. Entre las cosas que llaman la atención es que, aparte de tener una pantalla de 58 pulgadas, sus dimensiones son bastante reducidas ya que se quedan fr 785,6 x 1.301,7 x 246 millimètres (y compris la base). Ahora mismo en Worten lo puedes comprar por 519,99 euros il existe un descuento del 20%. Una buena oportunidad de la que te pasamos a continuación el enlace :

Por cierto, también es bastante positivo todo lo que tiene que ver con la conectividad de este modelo, te acoge a hacer todo lo necesario para que no tengas que estar enchufando y desenchufando los diferentes accesorios que tienes en casa para disfrutar de la pel má o los juegos de las consolas. Algunos ejemlos de lo que decimos es que, aparte de incluir Wi-Fi et Bluetooth, también encontrarás salida de audio óptico digital; plusieurs ports USB; oui, ademas, très HDMI que te aseguran que no vas a tener problema alguno a la hora de utilizar desde barras de sonido hasta reproductores multimedia.

Calidad de imagen de esta tele Philips

Como no puede ser de otra forma la resolución nativa qué encontrarás en este televisor Led es 4K, lo que significa que vas a poder sacar el máximo partido posible a cualquier tipo de contenido que tengas en casa (o al que accedas en la nube). Aparte, tampoco vas a tener dificultad alguna a la hora de conseguir un rango dinámico en los colores, ya que este equipo soporta HDR péché problemas. Con esto, valorando muy positivamente que esta es una tele que llega a una frecuencia de 1.700 Hz IPP, está bastante claro que no vas a tener problema alguno para conseguir una experiencia visual más que satisfactoria.

Por cierto, creemos muy important mencionar que en el interior de esta Smart TV Philips encontrarás un moteur P5 que asegura que vas a conseguir un excelente brillo a la hora de reproducir cualquier tipo de imágenes, así como un escalado rápido y efectivo. Por lo tanto, son buenas noticias como también lo es que este es un modelo compatible with la tecnología Ambilight del fabricante.

Téléviseur Algunos detalles más de este

Para empezar, es important mencionar que, pese a que no utiliza un sistema operativo muy avanzado como por ejemplo Android o Tizen (el incluido es Saphi que, bien es cierto que ofrece aplicaciones como Netflix o Prime Video), ahí esta tele no le falta la posibilidad de utilizar asistentes de voz como por ejemplo el propio de Google y también Alexa d’Amazonie. Por lo tanto, es lo suficientemente avanzado para que puedas realizar acciones simplemente hablando.

La verdad es que, con todo lo dicho, y teniendo en cuenta en el apartado del sonido vas a encontrar una puissance estéreo de 20 W y compatibilidad con tecnologías como pueden ser Dolby y DTS, parece una muy buena idea valorar la compra de este modelo si estás buscando una tele grande que tenga un precio muy bajo.