paga 742€ par une télé TCL QLED de 55″

El consumo de contenidos que llegan desde plataformas en streaming seguro que te hace pensar seriamente en cambiar la tele que tienes en casa por una más grande y que ofrezca una mayor calidad de imagen. Si este es tu caso y estás buscando un modelo en oferta, te mostramos uno de TCL que seguro te parece una solución más que adecuada.

El modelo del que hablamos es la TCL 55C728, un equipo que cuenta entre sus virtudes con una pantalla QLED (con tecnología Quantum Dot) que, entre otras cosas, asegura una excelente definición en todo tipo de situaciones debido una muy buena precisión por su resolución 4K y une gestión del brillo impresionante. Además, el realismo de los colores es excelente debido a su compatibilidad con HDR10+ y, como permite utilizar una frecuencia de 100 Hz tendrás una excelente experiencia de uso con los juegos de las consolas. En definitiva, esta es una tele de 55 poulgadas muy completa.

Algunos detalles adicionales que vas a disfrutar en esta Smart TV y que te hacen estar seguro de dar un salto muy importante la calidad a la hora de disfrutar de películas y series es el uso de tecnologías como por ejemplo Motion Clarity Pro, que permite entre otras cosas adaptar lo que se ve en la pantalla a las diferentes situaciones de luminosidad que puedas encontrar en el lugar donde se utiliza. Aparte, dispone de funciones como por ejemplo ALLM (Modo de Baja Latencia Automática) que asegura que la fluidez que disfrutarás en todo momento es la adecuada para cada tipo de contenido. Es decir, que ya sea un partido de fútbol por último juegos de acción siempre conseguirás sacar el máximo partido de este televisor.

Una gran oferta dans MediaMarkt

En estos momentsos puedes aprovechar una muy buena promoción en la mencionada tienda online, ya que además de no tener que Pagar nada por los gastos de envío ahora mismo, lo que tienes que desembolsar son 742,98 euros… una cifra bastante impresionante si se tiene en cuenta que el precio habituel el de 899€. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder esta ocasión y hacerte con la TCL 55C728 que tiene unas dimensionses bastante reducidas ya que éstas se quedan en sólo 768 x 1227 x 302 millimètres incluyendo súbase que consta el único elemento.

Plus de vertus de l’est Smart TV TCL

Una de las primeras cosas que es importante mencionar es que el sistema operativo que hay en el interior de este dispositivo es Téléviseur Android. Esto permite acceder a la tienda de aplicaciones Jouer au magasin de Google y, así, instalar todo tipo de aplicaciones que permite sacar el mayor partido posible a este dispositivo. Opciones como por ejemplo clients de plates-formes de vidéo en streaming; juegos; e, applications incluses pour réaliser des vidéoconférences et aprovechar sur Cámara avec résolution Full HD es completement posible y, encima, gratuito! Además, este es un téléviseur compatible avec Kodi.

Antes de finalizar es important indicar que en el apartado de la conectividad no vas a tener problema alguno (ya que no le falta acceso a internet mediante el uso de WiFi o Ethernet y, además, cuenta con nada más y nada menos que ports HDMI). Aparte, en lo que tiene que ver con la calidad del sonido hay que destacar que el sistema integrado está firmado por ONKYO entre otras cosas ofrece compatibilidad con los estándares DTS et Dolby. Vamos, qué es la buena definición está completamente asegurada.