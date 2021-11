paga 869€ par une télé Hisense OLED de 55″

Cuando se está en época de ofertas como es ahora mismo debido a la cercanía del Black Friday, hay que rascar bastante para encontrar une promoción que encaja exactamente con lo que necesitas y que tenga un precio llamativo. Pues bien, si estás buscando un nuevo televisor que te ofrezca una calidad de imagen excelente, te recomendamos la compra de uno de Hisense que tiene un precio espectacular en MediaMarkt.

Sin duda alguna una de las cosas que llaman poderosamente la atención de esta Smart TV es que utiliza un panneau OLED de 55 pulgadas. Esto asegura una excelente calidad de imagen independientemente del contenido que desees visualizar debido a que se consigue una profundidad de los colores fantástica (donde no falta el uso de un amplio rango dinámico lo que significa que disfrutarás de pel conículas y compatibles series HDR10+). La résolution, como no puede ser de otra forma, es 4K por lo que se tienen todos los ingredients necesarios para quedar mucho más que satisfecho cuando pasas la tarde en casa viendo la tele.

Pero existen algunas características más que son muy positivas, por ejemplo, el poder utilizar una frecuencia nativa de 120 Hz. Esto entre otras cosas asegura que la sucesión de imágenes será muy rápida y estable… algo que exprimirás al máximo cuando te decidas a utilizar los juegos de tu consola (y, ojo, el televisor dispone del propio modo para establecer la configuración más adecuada para este tipo de uso). Por cierto, para estar todo perfectamente actualizado no vas a tener tampoco problema alguno a la hora de acceder a los assistants de voz plus d’actualités avec Alexa.

Un ofertón en MediaMarkt

Hasta la fecha no habíamos visto une oferta tan importante para comprar esta Hisense 55A85G. Te ahorras nada menos que 240 euros, lo que significa que únicamente tienes que pagar 869€ para tenerla en casa. Esta es una cifra que suelen tener los modelos que no incluyen una pantalla OLED y, además, te puedes beneficiar de una promoción que te permite no tener que pagar nada por los gastos de envío. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para aprovechar la oferta de la que estamos hablando por un modelo que tiene unas dimensiones bastante contenidas: 123,4 x 73,6 x 27,9 centimetros con sus patas.

Tiene de todo esta Hisense

Un claro ejemplo de lo que decimos es que en el apartado del sonido supera con bastante claridad a mucha de la skillncia que tiene actualmente en el mercado. Esto se debe a que el conjunto de altavoces que integra aparte de ser compatibles con Dolby Atmos -lo que permite una excelente localización-, también ofrece una potencia realmente important: 60W. Vamos, que vas a escuchar a la perfección cualquier tipo de detalle que suceda en una película el sonido ambiente de los eventos deportivos como por ejemplo partidos de fútbol.

Para finalizar, creemos important mencionar que el système opératoire inclus (llamado VIDAA) es lo suficientemente complet para que obtengas una buena experiencia de uso con él ya que, entre otras cosas, no le faltan los clientes más utilizados de servicios en streaming. Además, en lo referente a la conectividad hay muy buenas noticias ya que todas las opciones inalámbricas están presentes y también dispone de nada menos que ports HDMI lo que evitará que tengas que andar conectando y desconectando los accesorios que utilizas en casa.