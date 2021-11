paga seul 39€ pour une smartwatch Xiaomi

En ocasiones cuando se va a comprar un accessorio wearable lo que se busca es un dispositivo que cumpla con las funciones básicas y, por ello, se piensa en un modelo que tenga un precio contenido. Pues bien, te vamos a mostrar une opción de compra excelente para que te hagas con un dispositivo de Xiaomi a un precio espectacular en MediaMarkt.

El modelo en cuestión es el Xiaomi Mi Watch Lite, un reloj inteligente que no hace mucho ha lanzado al mercado la conocida compañía asiática. El caso es que en la mencionada tienda online ahora puedes aprovechar un descendre que se situa en el 33%, lo que exactamente significa que únicamente tienes que pagar 39,99 euros (con unos gastos de envío bastante abajo de 1,99€). Por lo tanto, hablamos de una oportunidad que hasta la fecha no hemos visto por el producto del que estamos hablando. Este es el enlacer que tienes que utilizar para realizar la compra cómodamente y con total fiabilidad desde casa:

Opciones de este Xiaomi

Pese a ser un modelo que está pensado van a ser una solución correcta y no para destacar en el mercado, se ofrece todo lo necesario para que las funciones básicas de un smartwatch estén presentes. Un ejemplo de lo que decimos es qu’existen una buena cantidad de sensores en su interior (entre los que no falta el propio de ritmo cardíaco; un acelerómetro; e, incluso, incluye un giroscopio) que permite détecteur de forma bastante efficace la activité physique que se realiza en el día a día -incluso reconoce de forma automática une fois modos deportivos-. Aparte, también dispone de résistance al agua para que no tengas miedo a la lluvia.

Tampoco le falta al Xiaomi Mi Watch Lite una pantalon une couleur para poder visualizar de forma bastante buena toda la información que se muestra en el panel, que es LCD tiene unas dimensions de 1,4 poulgadas. El caso, es que puedes visualizar los datos del ejercicio que realizas un avance de las notificaciones que llegan al teléfono que está sincronizado mediante Bluetooth (existent tanto avec iOS como avec Android), es completement posible incluso si estás en un lugar donde las condiciones luminicas no son las mejores posibles a la existir mucha luz. Aparte, y esto es important, debes tener presente que este es un modelo que es capaz incluso de détecteur la calidad del sueño.

Una buena autonomie

Gracias a la inclusión de una batería que tiene un amperaje 230 mAh, lo que no está nada mal para un reloj inteligente que tan solo pesa 35 grammes, vas a poder disfrutar de un tiempo de uso que super péché problema alguno la semana sin tener que recurrir al uso de su cargador que se conecta mediante un cable USB. Además, si eres de los que les gusta cambiar habitualmente el aspecto que tiene el reloj, hay buenas noticias para ti ya que este Xiaomi Mi Watch Lite permite el cambio de las correas una forma sencilla y rápida.

Finalmente hay un par de detalles que creemos que son bastante relevantes y que pueden hacer que te decidas a comprarte este reloj inteligente. Uno es que, pues a ser un modelo bastante económico, en el interior de este modelo encontrarás un GPS lo que entre otras cosas te permitirá utilizar el dispositivo como si de un podómetro independiente se tratase. El segundo detalle es que encontrarás en este completo smartwatch en su carcasa metálica un botón multifonction que te permitirá acceder a diferentes apartados del reloj de forma bastante intuitiva.