Paga seul 97€ pour les Samsung Galaxy Buds 2 et Worten

Si estás cansado de la atadura de los cables a la hora de escuchar música, te vamos a mostrar una excelente solución para que consigas la máxima libertad posible. Esta no es otra que comprar los auriculares Samsung Galaxy Buds 2 a un precio gracias a una oferta existente en la tienda Worten.

Concretamente la promoción de la que isamos hablando te permite aprovechar un descuento del 35% gracias a la llegada del Black Friday a la tienda online antes mencionada. Esto significa que únicamente debes pagar 97,99 euros para tener en casa este accesorio en vez de los habituales 149,99€. Lo cierto es que es una excelente oportunidad que no debes dejar pasar ya que además no tendrás que sumar nada por los gastos de envío ya que ahora mismo son gratuitos. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra tranquilamente desde casa y con total fiabilidad:

Lo mejor de los Samsung Galaxy Buds 2

Entre las cosas más destacables que ofrecen estos cascos inalámbricos es que el sonido que ofrecen es de una muy buena calidad. Por un lado, y compris annulation activa de ruido que asegura que nada de lo que ocurre a tu alrededor te va a molestar. Y, por otro, también es important indicar que el diafragma de cada uno de los auriculares es de dos vías, vous combinez un tweeter avec un woofer. De esta forma, conseguir una excelente definición es algo posible siempre.

Si vous êtes prêt à être compatible avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2, il est simple et parfait. Debido a la utilización de Bluetooth 5.2 no vas a tener problema alguno para sincronizarlo tanto con ordenadores; pasando por comprimés; como con teléfonos (y esto es así independientemente del sistema operativo que utilice cada 1 de estos dispositivos, ya que todos ofrecen lo necesario para establecer la comunicación correspondantiente). Además, y esto es bastante importante, los auriculares de los que estamos hablando ofrecen résistance à l’eau IPX2, por lo que no vas a tener problema alguno si te sorprende una tormenta cuando vas por la calle.

Algunas cosas plus importantes

Una de las que resultan básicas y son motivos de compra en este dispositivo es la autonomía que permite con una carga de su batería -y de la integrada también es la funda de transporte-. Puedes conseguir un tiempo que llega a las 20 heures, lo que significa que puedes estar prácticamente un día completo con estos cascos sin tener que buscar un enchufe absolutamente para nada. En lo que tiene que ver con la carga, el puerto físico que utilizarás es un y también tienes la opción de aprovechar su compatibilidad con procesos inalambricos.

Sin faltarle micrófonos para poder contestar llamadas y ofreciendo la posibilidad de gestionar la reproducción es mediante gestes, hay algo que destaca de este modelo frente a las versions anteriores: incluyen tanto acelerómetro como giroscopio (e incluso sensor de profundidad), lo que permite darle un uso avanzado incluso cuando realizas deporte. La verdad, es que son una excelente opción de compra más ahora que tienen un precio irrésistible en Worten.