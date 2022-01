Pagan Min revient dans le deuxième chapitre DLC de Far Cry 6

Far Cry 6 est sur le point d’obtenir son deuxième DLC majeur, et un visage familier sera la tête d’affiche de ce chapitre.

Pagan: Control, qui oppose les joueurs au méchant de Far Cry 4 Pagan Min, sortira la semaine prochaine. Apparemment, ce chapitre DLC incorporera des éléments roguelike alors que vous vous plongerez dans la psyché flagrante d’un grand méchant préféré des fans. Qui n’aime pas retrouver un vieil ami, de toute façon ?

Pour accéder à Pagan: Control, vous devrez posséder Far Cry 6 ainsi que son abonnement de saison. Le premier chapitre DLC, Vaas: Insanity, est sorti en novembre dernier, avec le troisième et dernier DLC Joseph: Collapse publié plus tard. Si vous n’êtes pas dans l’idée d’acheter le pass de saison, Vaas: Insanity a été vendu séparément pour 14,99 $, donc Pagan: Control devrait également être dans ce stade.

Toute personne nouvelle dans Far Cry 6 ferait bien de consulter nos guides pour le jeu, qui expliquent comment trouver tous les Amigos. Les objets de collection sont toujours un cauchemar à découvrir par vous-même, alors évitez les maux de tête en lisant nos notes.

Pagan: Control sera lancé le 11 janvier simultanément sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Amazon Luna, Google Stadia et PC.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.