Page Hamilton va ‘boucler’ et travaillera sur une nouvelle musique de casque au début de 2022

CASQUE leader page Hamilton a confirmé au « Le tonnerre souterrain » podcast qu’il travaille sur du matériel pour le premier album du groupe depuis plus de cinq ans. « J’ai quelques restes. C’est à peu près tout », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « J’écris un article pour ce lycée de Memphis appelé le Frères Chrétiens. C’est leur 150e anniversaire. C’est le plus ancien orchestre de lycée du pays. Donc je dois finir ça. j’ai un peu de temps — [I have to complete it] d’ici 2023 ; J’ai un an.

« J’ai en quelque sorte commencé à organiser ma merde », a-t-il poursuivi. « Je fais une séance la semaine prochaine pour une série autrichienne, cette série télé. C’est comme un HBO genre de chose – cette chose en six parties. Et ce n’est pas écrire – c’est juste [me being] un mercenaire. Mais ils écrivent la musique autour de ma guitare. Et rien de tout cela ne ressemble à de la guitare. [Laughs] Il m’a envoyé un texto aujourd’hui. Il me dit : ‘Ça sonne comme des cloches d’église. Je n’ai jamais su que vous étiez religieux.

« Mais, oui, le CASQUE trucs, je pense de façon réaliste, une fois que je reviens de la Saint-Sylvestre, de [being] à New York, je vais m’asseoir et m’attacher », Page ajoutée. « Donc, je vais faire mes journées où j’essaie de le diviser en écriture orchestrale, ce Frères Chrétiens pièce, qui est principalement des cuivres et des bois et des percussions, puis le CASQUE des trucs. Parce que si tu bats le pavé sur une seule chose toute la journée, je pense que ça peut devenir périmé – pour moi en tout cas. La première chose que je fais chaque jour est de jouer de la guitare jazz. Donc ça me rend excité et heureux.

« Quand je produis des groupes, j’ai toute une routine. Je prends un café dans ma chambre d’hôtel et je joue du jazz pendant une heure, une heure et demie. Ensuite, je peux aller écouter un groupe de rock pendant 12 heures. Si je le faisais ne fais pas ça, je pourrais me pendre. »

CASQUEpremier album live officiel de , « Vivre et rare », est sorti le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Il a été rendu disponible sur vinyle noir lourd ainsi qu’une édition CD digipak et numérique.

Bien que CASQUE dissous en 1997, Hamilton a relancé le groupe en 2004, et le groupe a continué à tourner et à enregistrer.

CASQUEle dernier album de , « Mort au monde », est sorti en octobre 2016 via oreilleMUSIQUE.



