Page non trouvée – Express Healthcare

Express Healthcare, publié pour la première fois sous le nom d’Express Healthcare Management en janvier 2000, est devenu le magazine d’actualités économique n°1 du secteur de la santé. Les contenus éditoriaux comprennent : des actualités, des avis, des analyses et des interviews, sous les principaux segments : Marché, Stratégie, Connaissance, Vie, Radiologie, Hospital Infra, [email protected] Par ailleurs, nous publions une publication trimestrielle, In Imaging pour le segment de la radiologie et de l’imagerie.