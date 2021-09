Page précédente : Les personnages de jeux vidéo qui se sont faufilés dans le gala du Met 2021

Image : Jeux de platine

Sur le diagramme de Venn des jeux vidéo et de la mode, le chevauchement est probablement inférieur au nombre de personnes qui possédaient réellement un Virtual Boy, mais ça va. Je suis ici au centre des deux cercles, et si cet article ne fait que m’amuser, tant pis !

Le Met Gala, qui a eu lieu plus tôt cette semaine, est un défilé de richesses et de vêtements de fantaisie, et que vous soyez ou non dans la culture des célébrités, vous ne pouvez pas nier que les tenues sont un feu absolu. Mais la tournure offerte par le Met Gala est qu’il est thématique, contrairement à la plupart des événements comme les Oscars et les Emmys, etc.

Le thème de cette année, « En Amérique : un lexique de la mode », a inspiré les participants du gala à s’habiller en rouge, blanc et bleu, ou à enfiler des chapeaux et des bottes de cow-boy, mais les résultats ont été plutôt mitigés après la pause de deux ans. J’aimerais tout de même vous faire vivre le meilleur de la soirée, en vous racontant les hommages secrets aux jeux vidéo que j’aime imaginer exprès.

UN SERVI d’Iman #MetGala https://t.co/6BwZM7JasY pic.twitter.com/EcZyks7ztz— The Cut (@TheCut) 13 septembre 2021

L’une des réponses que nous verrons beaucoup pour le Met Gala de cette année est “c’est vraiment cool, mais… comment est-ce lié au thème ?” La belle robe dorée d’Iman me rappelle surtout les anges de style Ancien Testament de Bayonetta, et c’est une bonne chose que personne d’autre ne se soit présenté dans les pistolets à chaussures de Bayo, ou nous aurions peut-être eu une confrontation entre nos mains.

Image : Platine / Pixabay

Ce n’est pas un EXERCICE… @billieeilish !!! #MetGala pic.twitter.com/CY46nVItMC— MTV (@MTV) 13 septembre 2021

C’est un Idem.

Image : La société Pokémon

Parlons de @kimpetras au Met Gala pls. GIDDY UP HONEY 🎠 pic.twitter.com/6nKbRzIamH— British LGBT Awards (@BritLGBTAwards) 15 septembre 2021

Il est grand temps qu’Epona soit enfin invitée au Met Gala, après avoir été pendant des années l’acolyte méconnu des aventures de Link. Epona, ma chérie, tu es superbe.

Image : Nintendo

Prêt à se battre pour le titre le mieux habillé, @LilNasX a ensuite révélé une armure dorée : https://t.co/7hyDQGBdTY pic.twitter.com/iqiWM5OyqY— British Vogue (@BritishVogue) 14 septembre 2021

Aw, celui-ci est trop facile. Quelqu’un devrait faire savoir à Lil Nas X que l’armure en or a la pire durabilité, et qu’il ferait mieux de ne porter qu’une seule pièce et de transformer le reste en diamant. Là encore, au moins, nous savons qu’il est à l’abri de Piglins la prochaine fois qu’il dansera vers le Nether.

Image : Mojang

Quoi de plus américain qu’un T-shirt de la tête aux pieds ?! pic.twitter.com/Z0xr7v6M04— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 septembre 2021

Tout le monde s’est moqué de la tenue déroutante de Kim K, avec de nombreux mèmes sur son apparence (un détraqueur, un xénomorphe, un panneau de salle de bain pour femmes) mais je sais ce qu’elle est vraiment : un personnage que nous n’avons pas encore débloqué. Cela signifie simplement que nous devrons la battre en un contre un, et je suis relativement sûr que je pourrais affronter un Kardashian. Je suis peut-être petit, mais je suis féroce.

Image : Nintendo

L’ancienne gymnaste de l’UCLA Nia Dennis a fait une routine au sol au Met Gala 🔥 (via @voguemagazine) pic.twitter.com/ebQYuIp9Ua – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 13 septembre 2021

Non seulement la gymnaste Nia Dennis a fait une routine COMPLÈTE dans les escaliers du Met Gala, mais elle ressemble également à un Sonic glam. Bien sûr, ce bleu peut être le bleu du “drapeau américain”, mais c’est aussi du bleu Sonic, et si ces grosses baskets ne vous crient pas “Sonic”, alors vous devez jouer plus Sonic. De plus, cette musique en arrière-plan nous donne des vibrations de Super Mario.

Image : SEGA

Un jour, peut-être que les jeux vidéo seront assez cool pour en faire un thème du Met Gala. Jusque-là, nous ne pouvons que projeter. Si vous avez remarqué des similitudes entre les jeux vidéo et les déclarations de mode des célébrités lors du gala, faites-le nous savoir dans les commentaires !