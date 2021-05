Pagenaud à une demi-seconde de la victoire après une charge du 26e · .

Simon Pagenaud a terminé à une demi-seconde du vainqueur d’Indianapolis 500, Hélio Castroneves, bien qu’il soit parti 26e sur la grille et qu’il ait perdu du temps tôt en raison d’un arrêt de carburant d’urgence.

Le pilote Penske le mieux classé de la course a déclaré que sa voiture était “phénoménale toute la journée” après avoir franchi la ligne légèrement derrière la voiture d’Alex Palou, deuxième. “Nous étions là à la fin”, a déclaré Pagenaud dimanche soir.

Son retour en tête du peloton a été presque ruiné dès le début, alors qu’il était l’un des huit pilotes contraints de faire un arrêt de carburant d’urgence alors que la voie des stands était fermée pendant la première période de prudence des tours 32 au 45. Pagenaud a dû redémarrer de l’arrière du peloton, ne laissant que les trois quarts de la course pour se frayer un chemin vers l’avant.

« Nous avions 156 tours pour revenir en tête », explique Pagenaud, qui a fait son entrée dans le top 10 après avoir dépassé trois voitures à la relance suite au deuxième jaune, au 127e.

« Nous avons réussi à vraiment ajuster la voiture au début de la course. À la fin, j’étais pédale au métal. Je m’en fichais. Je voulais juste aller voir ces gars et m’amuser avec eux.

«Je pouvais voir qu’Hélio jouait un jeu très intelligent. De toute évidence, il sait comment gagner la course. Álex faisait de son mieux pour le retenir. Hélio attendait juste son heure.

Pagenaud a déclaré que sa voiture avait eu du mal à se classer quatrième derrière Castroneves, Palou et Pato O’Ward. Mais une fois qu’il a dépassé O’Ward pour la troisième place avec un tour à faire, il a pensé qu’il avait une chance de faire également une course devant Palou et Castroneves. «À cause du repêchage, il était difficile à la quatrième place de passer à travers Pato. Nous l’avons fait dans le dernier tour. Je pensais que j’avais peut-être tiré dans le virage quatre, mais Hélio était trop rapide », a déclaré Pagenaud.

Le vainqueur de l’Indianapolis 500 2019 a découvert qu’il devait ajouter de l’appui à sa voiture pendant la course pour la rendre plus performante dans la circulation.

“Nous avons commencé avec trop peu d’appuis”, a-t-il expliqué. « J’ai eu du mal lors du premier relais à faire des passes. Le châssis était fantastique, mais nous avions juste besoin de plus d’appui pour être plus agressifs.

« J’attendais l’arrêt au stand pour faire des ajustements. Nous avons fait un ajustement de l’aileron arrière, un ajustement de l’aile avant en même temps et la voiture s’est réunie. Ensuite, nous avons continué à nous ajuster tout au long de la course. À la fin, c’était lâche. C’est ce dont j’avais besoin pour être bon dans la circulation.

Pagenaud a estimé que les modifications apportées par IndyCar à son ensemble aérodynamique ont aidé à dépasser la deuxième année depuis l’introduction de l’Aeroscreen. «Je pensais que c’était une excellente course», a-t-il déclaré. «Je pouvais dépasser les gens. Je pensais que c’était une question d’avoir le bon réglage fait pendant les arrêts aux stands. C’était aussi une question d’agressivité.

Le joueur de 37 ans a déclaré qu’il s’était senti inspiré par l’exemple de Castroneves, 46 ans, en remportant sa quatrième victoire dans la course.

« Il est en train d’écrire une énorme page de l’histoire des 500 milles ici », a remarqué Pagenaud. «Enfin, un gars de notre génération entre dans le club des quatre fois vainqueurs. C’est très spécial. C’est un grand ami.

«Il m’a juste donné 10 ans de plus dans ma carrière pour aller le rattraper. Merci Hélio ! Pagenaud éclata de rire.

