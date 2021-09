Pagenaud quitte Penske pour rejoindre Castroneves à Meyer Shank · .

Simon Pagenaud fera partie de la gamme élargie de Meyer Shank pour la saison IndyCar 2022.

Le champion IndyCar 2016 et vainqueur de l’Indianapolis 500 2019 quittera Penske et retrouvera son ancien coéquipier Helio Castroneves au sein de l’équipe, qui pilotera deux voitures à temps plein la saison prochaine.

« L’année prochaine sera une grande année pour MSR et je pense que nous avons une équipe de pilotes très solide entre Simon et Helio », a déclaré le copropriétaire de l’équipe Michael Shank, dont l’équipe a mené Castroneves à la victoire dans l’Indianapolis 500 de cette année.

«Nous avons construit ce programme chaque année, en grandissant avec nos partenaires et en travaillant pour avoir tous les ingrédients dont nous avons besoin pour être compétitifs. Notre victoire à Indianapolis 500 a été une grande percée, et nous sommes impatients d’avoir un programme constamment compétitif qui aura la chance de se battre pour des victoires et des podiums, peu importe où nous irons et je pense que cette formation nous aidera à le faire.

Pagenaud a terminé huitième au championnat de cette année, mais n’a pas réussi à ajouter à son palmarès de 15 victoires en carrière. Penske devrait réduire sa gamme à trois voitures l’année prochaine pour Josef Newgarden, Will Power et Scott McLaughlin.

Le seul pilote à temps plein de Meyer Shank pour 2021, Jack Harvey, n’a pas encore confirmé ses plans pour la saison prochaine.

