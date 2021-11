Pages de destination 101 : améliorez vos conversions avec ces 5 conseils

Alors… Qu’est-ce qu’une page de destination ?

Une page de destination est une section d’un site Web accessible en cliquant sur un lien hypertexte sur une autre page Web, et très différente de la page d’accueil du site Web. La principale différence réside dans le focus de cette page.

Votre page de destination doit toujours être la première chose que vos clients voient lorsqu’ils cliquent sur votre URL. En bref, les pages de destination sont conçues pour la conversion. Ne vous inquiétez pas, nous approfondirons cela bientôt.

Croyez-le ou non, une page d’accueil et une page de destination ne sont pas identiques et ont des objectifs différents. Une page de destination est destinée aux conversations, comme nous l’avons indiqué précédemment. Bien qu’une page d’accueil soit en fait destinée à l’exploration, elle donne des informations générales sur votre site Web, ce qui est également nécessaire.

Aujourd’hui, nous allons disséquer la différence entre les pages de destination et les autres, ainsi que 5 façons d’augmenter vos conversations avec une page de destination !

Qu’est-ce que la conversion du taux d’atterrissage ?

Cela vous indique essentiellement le trafic de visiteurs se convertissant en prospects et atteignant son véritable objectif ! Gardez à l’esprit que tous les clients qui cliquent sur votre page de destination ne prendront pas le CTA et se déplaceront en conséquence. Beaucoup rebondiront tandis que d’autres liront votre contenu et choisiront toujours de partir et/ou de revenir.

Par exemple, votre entreprise est en plein essor, vous créez donc naturellement une page de destination pour plus de trafic à partir d’une campagne de marketing par e-mail. Le but de ceci sera toujours de convertir vos clients en achetant vos produits, pouvant ainsi suivre efficacement les taux de vos pages de destination.

Maintenant, cela vous montrera quelques choses, ce qui intéresse vos clients et aussi ce que vous devrez améliorer ! Mais on peut se demander comment obtenez-vous le taux de conversion de votre page de destination ?

Calcul de votre taux de conversion

Le taux moyen de conversions de pages de destination est de 9,7 % et vous pouvez également faire ce calcul rapide ! Prenez le nombre de personnes qui ont converti, puis divisez-le par le nombre de personnes qui ont visité votre page, et enfin multipliez-le par 100!

Il est important de le noter lorsque vous appliquez ces outils à la conversion d’un plus grand nombre de vos clients via vos pages de destination.

Concentrez-vous sur une mise en page propre

Afin d’augmenter vos conversions à l’aide de votre page de destination, vous souhaitez éliminer toutes les distractions. Cela peut ressembler à la suppression des liens de navigation de votre site.

Bien sûr, votre logo ne devrait pas être inquiétant, mais plus vous offrez d’options aux téléspectateurs, plus vous donnez de concurrence à votre bouton d’appel à l’action. Donc, si cela signifie également abandonner votre barre latérale, faites-le.

Il existe de nombreux modèles que vous pouvez avoir et que vous pouvez utiliser pour attirer vos clients, mais l’espace vide ou blanc (également appelé espace vide ou espace négatif) est l’astuce la plus sous-estimée que vous auriez en tant que propriétaire de petite entreprise. Cela permet à votre page d’avoir l’air moins encombrée avec :

Améliorer la concentration sur les éléments importantsFournir une meilleure compréhension de votre offreAméliorer l’expérience de vos clients

Pensez à la dernière fois que vous êtes allé sur le site Web de quelqu’un et que vous avez vu sa page de destination… Qu’est-ce qui vous a marqué ? Vous souvenez-vous de ce qu’ils offraient en ce moment ? Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas et cela y joue un grand rôle.

Utilisez les bonnes images

Ce qui nous amène à la vieille question, quelles sont les bonnes images à utiliser ? Eh bien, nous pourrions commencer par vous dire lesquels NE PAS utiliser… Vous connaissez ceux où vous ne pouvez pas vous empêcher de lever les yeux au ciel parce qu’ils sont mis en scène ? Ouais, ceux-là.

Fournissez des photos émotionnelles réalistes et positives et voyez à quel point vous obtiendrez un taux de conversion rapide. Pourquoi? Parce que votre public peut en dire autant que vous le pouvez lorsqu’une image est fausse.

Vous voulez des images qui attireront vos clients dans ce que vous proposez. Pour tous nos propriétaires d’entreprises axées sur les produits, vous voudriez vous assurer que votre produit est l’image. Que ce soit quelqu’un qui le porte, le mange, quel que soit l’endroit où votre produit entre dans cette catégorie.

Pour nos propriétaires d’entreprise basée sur les services avec un produit moins tangible, vous voudriez que quelqu’un à l’image bénéficie de votre service ou de toute autre manière créative de montrer qu’il s’agit en fait d’un service.

En fin de compte, connaître votre public et le convertir est ce qui est important.

Utilisez un CTA spécifique et clair

Les appels à l’action sont incroyables lorsqu’ils sont utilisés correctement et ne surchargent pas le client. Pour que votre page de destination commence à créer les conversions que vous recherchez, votre CTA doit être clair et concis. Vous voulez que votre CTA ne soit que cela : un appel à l’action, créant littéralement une urgence pour ce client.

Qu’il s’agisse de demander au client de remplir un formulaire, de saisir un livre électronique ou de toute autre action… Vos conceptions, votre copie, vos couleurs et tout doit s’aligner pour ce CTA.

Gardez à l’esprit que vous voulez vous assurer que la couleur et le contraste sont mis en œuvre. La taille de votre CTA est également importante. Cela ne devrait pas effrayer vos clients et il ne devrait pas être trop petit pour qu’ils le ratent.

Désencombrez votre page de destination et assurez-vous que vos clients peuvent dire à un kilomètre de distance ce qu’ils sont censés faire sur cette page. Voici un exercice sympa pour vous :

Après avoir créé et mis en œuvre un seul CTA, retirez-vous de votre écran, plissez les yeux jusqu’à ce qu’il devienne flou. Si tout ne fait qu’un et que vous ne pouvez pas dire où se trouve votre CTA, il est temps de réviser !

Indices visuels implicites ou explicites

Un excellent moyen d’augmenter vos conversions via votre page de destination consiste à utiliser des repères visuels ou des repères directionnels. Largement connus sous le nom d’indices explicites et implicites, qui contribuent tous deux aux conversions de page de destination post-clic, car ils indiquent précisément à vos clients à quoi ils doivent prêter attention !

Indices explicites

Ceux-ci sont plus directs et peuvent être remarqués à un kilomètre et demi sur votre site. Un moyen principal de mettre en œuvre cela consiste à ajouter des flèches pointant vers les éléments de page les plus importants, comme votre CTA par exemple.

Gardez à l’esprit que les flèches pointant vers votre CTA indiquent qu’il y a plus de contenu au-delà de cette page, cela dirige votre client directement vers celle-ci – du moins, il le devrait. En plus des flèches, vous pouvez toujours opter pour un cercle autour de votre CTA et des flèches qui y mènent.

Indices implicites

Les indices implicites diffèrent des indices explicites, comme nous venons de le dire. Celles-ci sont plus subtiles, passant majoritairement inaperçues de vos clients mais toujours aussi efficaces ! Certains exemples seraient en fait des espaces vides, des contrastes de couleurs ou même une encapsulation.

Beaucoup d’entre nous ont entendu l’expression « porter du blanc fait que tout semble grand ». Droit? Eh bien, il s’avère que c’est la même chose avec votre page de destination. Avec l’espace blanc ou vide, cela attirera l’attention sur les éléments mis en évidence sur la page, donc les clients sont obligés de se concentrer sur eux – c’est ainsi que les indices visuels implicites sont payants !

Avec un contraste de couleurs, entre un fond sombre et un ton blanc, aidez les clients à se concentrer sur ce qui leur semblera élevé.

Enfin, l’encapsulation. Cela rend simplement vos contrastes de couleurs « pop », laissant la place à vos conversions !

Une copie solide est tout, mais utilisez aussi la vidéo

Des études ont montré qu’il y a une augmentation de 86% des conversions simplement en mettant en œuvre une vidéo plutôt qu’une simple image pour votre page de destination. Pourquoi est-ce pourtant ?

Croyez-le ou non, selon les études, notre durée d’attention moyenne se situe entre 7 et 8,5 secondes. C’est en ce qui concerne juste notre durée d’attention en ligne. Ainsi, en fournissant une vidéo qui captivera votre public, vous augmentez la durée d’un séjour sur votre site Web, réduisant ainsi les chances d’un taux de rebond plus élevé.

Tout cela revient à la commodité – les clients veulent plutôt prospérer grâce à la commodité. Votre page de destination devrait générer un taux de conversion plus élevé lorsque vous mettez en œuvre cette étape. Parce que, pour être honnête, personne n’aime s’asseoir sur un essai d’écriture pour une page de destination.

Envisagez d’opter pour une vidéo d’une minute qui va droit au but, qui a de l’impact et qui présente cette urgence à vos clients. Ces vidéos doivent parler des problèmes de votre public cible et de la façon dont votre entreprise, grâce à son service ou son produit, les résoudra et offrira cette commodité.

Ajoutez des codes promotionnels ou des offres spéciales

Les coupons et les codes promotionnels sont parmi les outils les plus efficaces pour stimuler les ventes. Un excellent moyen d’augmenter votre taux de conversion via votre page de destination serait d’inclure des promotions pour vos clients fidèles et fidèles !

Avoir des codes uniques et des incitations supplémentaires pour vos clients et leurs produits préférés est un bonus que de nombreuses petites et grandes entreprises n’ont pas encore exploité. Quelle que soit votre entreprise, vous voulez vous assurer dans tous les domaines que vous servez vos clients et ce qu’ils apprécient de votre entreprise.

Maintenant, cela ne serait pas possible si vous ne compreniez pas votre public cible et ce qui l’intéresse. Offrir des promotions ne signifierait rien pour un public confus, car il ne serait pas sûr de ce que votre entreprise fournirait en premier lieu.

Fournissez toujours des éclaircissements sur vos promotions et comprenez que vos promotions ne sont appréciées que par ceux qui apprécient votre entreprise.

L’heure de la conversion

Woohoo, nous avons atteint ce dernier conseil ! Les conversions fonctionnent à travers deux ou trois choses, une en particulier serait la confiance ! Construire la confiance avec vos clients afin d’obtenir un taux de conversion plus élevé peut être accompli grâce à vos logos, badges de sécurité et bien sûr des témoignages de clients.

Neuf fois sur dix, les nouveaux clients regarderont ce que les clients précédents ont dit à propos de votre entreprise. Ils font cela pour estimer s’ils se retrouveraient ou non dans la même position, positive ou négative.

Prenez, par exemple, le témoignage d’un client, avec son portrait, son nom complet, son affiliation et sa position juste au-dessus de votre bouton CTA. Maintenant, cela montre que vous avez de vrais clients qui apprécient votre entreprise.

Pensez à envoyer un e-mail automatisé à chaque nouveau client fidèle une fois qu’il a effectué un achat ! Ajoutez une touche personnelle spéciale pour qu’ils se sentent toujours comme faisant partie de votre VIP !

Cela maintient non seulement la conversation, mais montre à votre public que vous les appréciez autant qu’ils vous apprécient ! Cela laisse place à la confiance et construit ainsi votre relation avec votre audience tandis que les taux de conversion augmentent tout cela parce que vous avez choisi de montrer cette touche supplémentaire à vos clients !

Un petit résumé…

Votre page de destination n’aura de succès que si vous le lui permettez. En bref, pour que votre page de destination augmente son taux de conversion, vous devez vous assurer de mettre en œuvre ce qui suit :

Assurez-vous d’avoir supprimé toutes les distractions visuelles de votre page de destination. Faites en sorte que les couleurs contrastent pleinement pour que votre page de destination se démarque. N’oubliez pas que si vous prenez du recul et que vous ne pouvez pas faire la différence de loin avec votre page de destination, il est temps pour le CTA de réviser !

Une fois que c’est fait, concentrez-vous sur le type d’images et de vidéos que vous choisissez. Vous voulez qu’ils soient réalistes et convaincants. Si vous pouvez dire qu’ils sont faux, vos clients le peuvent aussi. Votre page de destination peut avoir une augmentation supplémentaire de 86% en ajoutant simplement une vidéo. N’oubliez jamais la commodité que vous pouvez offrir à vos clients.

Avec chaque page de destination que vous avez, les coupons et les incitations ajoutent de la valeur pour vos nouveaux clients fidèles ! Assurez-vous qu’ils se sentent inclus dès le début et qu’ils ne feront pas partie de votre taux de rebond.

La vérité est que vous ne réussirez pas du premier coup, c’est pourquoi nous sommes ici. Considérez ces moyens et bien d’autres pour augmenter vos taux de conversion via votre page de destination et observez la croissance de votre public cible !

