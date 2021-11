Pages du Coran supprimées de la carte des zombies dans « Call of Duty: Vanguard »

Une mise à jour pour Call of Duty: Vanguard est sortie jeudi qui supprime les pages du Coran de son mode zombie.

La campagne Der Anfang, l’un des niveaux du mode zombie de Call of Duty: Vanguard, a suscité de vives critiques de la part des joueurs musulmans après que des pages du Coran aient été trouvées un peu partout. En réponse, l’éditeur Activision a publié des excuses publiques sur le compte Twitter du Moyen-Orient de Call of Duty, qui a ensuite été traduit en anglais par Dextero.

« Call of Duty est fait pour tout le monde », a déclaré Activision via Dexerto. « Un contenu insensible à la communauté musulmane a été inclus par erreur la semaine dernière et a depuis été retiré du jeu. Il n’aurait jamais dû apparaître comme dans le jeu. Nous nous excusons profondément. Nous prenons des mesures immédiates en interne pour remédier à la situation afin d’éviter de tels événements à l’avenir. »

Les captures d’écran ci-dessous montrent les pages du Coran dans Call of duty: Vanguard avant la sortie du patch.

! له تكررت اكثر مره منكم ولازم تتعدل هالحد @CallofDutyARA @Activision @CallofDuty pic.twitter.com/JMtyPbWo6q – BRHM (@BrhmVG) 10 novembre 2021

Les critiques des joueurs musulmans et des fans de Call of Duty se résument à la façon dont ces pages du Coran pourraient être piétinées ou couvertes de sang provenant de coups de feu. Plusieurs développeurs de jeux de premier plan ont également pesé sur la situation.

Pourrions-nous -s’il vous plaît- ne pas simplement mettre de texte du Coran sur le sol ou sur des endroits où les gens peuvent marcher dessus. Même si vous pensez que la religion est un non-sens, il n’y a aucune raison d’être irrespectueux envers la culture et les croyances de deux milliards de personnes dans un jeu vidéo pour un actif jetable https://t.co/a1fzv8EVwN – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 10 novembre 2021

Call of Duty a des pages du Coran sur le sol sur lesquelles les gens peuvent marcher. J’ai l’habitude de trouver des excuses aux gens chaque fois qu’ils font une erreur, mais celle-ci semble intentionnelle. J’espère vraiment que je me trompe. De toute façon, cela doit être corrigé. C’est honteux et embarrassant. https://t.co/RimPRtSePI – Oussama Dorias (@osamadorias) 10 novembre 2021

Call of Duty: Vanguard n’est sorti que la semaine dernière, c’était donc une découverte récente.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

