Paging Dr. Montgomery : Kate Walsh de retour pour Grey’s Anatomy

Kate Walsh se prépare pour la saison 18 du drame médical bien-aimé Grey’s Anatomy.

Le représentant de Walsh et un porte-parole d’ABC ont confirmé à E! News que la star de Private Practice était de retour au Grey Sloan Memorial en tant que Dr Addison Forbes Montgomery. Selon Deadline, Walsh apparaîtra dans “plusieurs épisodes”, aux côtés Ellen Pompeo et le reste du casting.

L’actrice de 53 ans a célébré la nouvelle sur les réseaux sociaux, sous-titrant une vidéo de danse idiote : “Ça se passe vraiment. Le Dr Addison Montgomery vous verra bientôt.”

Dans le clip, elle a prononcé les mots à Emma Roberts‘ iconique American Horror Story : scène Coven, dans laquelle Madison Montgomery a dit : “Surprise, salope. Je parie que tu pensais avoir vu le dernier de moi.”

Dans une vidéo plus sérieuse partagée avec Shonda rime“Les comptes de Shondaland, a partagé Walsh,” C’est si bon d’être à nouveau à la maison et de rejoindre Shonda, Ellen et le reste de l’incroyable casting de la saison 18 de Grey’s Anatomy. Attendez de voir ce qu’elle vous réserve. “