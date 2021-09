Pahadi Local lève 5 crores de roupies lors de son premier tour de financement

Cet investissement permettra à l’entreprise d’augmenter ses ventes.

La société de beauté et de bien-être Pahadi Goodness a obtenu son premier tour de financement d’une valeur de Rs 5 crores de Mudhra Ventures promu par Gunapati Swathi Reddy. Selon la société, le produit de l’investissement sera utilisé pour le capital de croissance, y compris le marketing, la promotion et le développement de nouveaux produits.

Au cours des dernières années, j’ai été attiré par les produits propres et biologiques, a déclaré Swathi Reddy, associé directeur de Mudhra Ventures. « Je pense que ‘Le maquillage est un choix mais les soins de la peau sont essentiels.’ Je suis tombé sur Pahadi local l’année dernière et je suis absolument tombé amoureux de la qualité. L’honnêteté des produits et la sincérité des gens de Pahadi m’ont attirée vers cette opportunité », a-t-elle ajouté.

Pahadi Local bénéficie d’un positionnement haut de gamme et est connu pour sa promesse de pureté, la qualité de ses produits et son empreinte durable. Cet investissement permettra à l’entreprise d’accélérer ses ventes et de propulser l’entreprise vers un avenir très prometteur. Le cycle de financement actuel valorise l’entreprise à Rs 30 crores. “L’investissement est venu à un moment où le marché s’ouvre et nos produits actuels et nouveaux connaissent un grand succès”, a déclaré la famille Pahadi Local.

Swathi Reddy est un entrepreneur qui investit dans les technologies des semi-conducteurs, l’aérospatiale et la défense, les médias et le divertissement, le bien-être et l’hôtellerie. Reddy gère également la stratégie et les opérations de sa société d’investissement familiale qui a exécuté avec succès des transactions importantes telles que la vente de Matrix laboratoires Ltd. à Mylan Pharmaceuticals et la vente de Maa Networks Ltd. à Star India.

Pahadi Goodness Private Ltd. est l’un des principaux fabricants et distributeurs de produits de beauté et de bien-être naturels de marque «Pahadi Local». Constituée en septembre 2016, actuellement, le siège social de la société est à Mumbai et possède des opérations d’entreposage au Gujarat et une usine de fabrication à Himachal Pradesh, en Inde. Son activité principale est la vente de produits de beauté et de bien-être via sa propre boutique en ligne. De plus, les produits sont disponibles dans tout le pays dans un certain nombre de magasins tels que Goodearth India et d’autres marchés en ligne de premier plan tels qu’Amazon, NYKAA, Myntra et d’autres.

