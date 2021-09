PAI Capital met fin à son offre pour West Ham United

Après avoir affirmé que le copropriétaire David Sullivan avait rejeté une deuxième offre pour le club, Jack Rosser de The Evening Standard a rapporté que PAI Capital avait mis fin à son offre pour West Ham United.

Deux tentatives infructueuses

West Ham United a maintenu qu’ils n’avaient pas réellement reçu d’offre officielle pour le club, mais PAI Capital conteste cela, affirmant qu’ils ont fait deux démarches pour acheter le club londonien. Les deux ont été rejetés, cependant, et ils ont maintenant retiré tout intérêt qu’ils détenaient.

L’homme d’affaires azerbaïdjanais Nasib Piriyev a mis en place un consortium qui comptait également l’ancien directeur général des Queens Park Rangers, Philip Beard, qui a fait pression au cours des neuf derniers mois pour tenter de conclure un accord, mais ils ont maintenant accepté à contrecœur qu’aucun accord peut être fait et que West Ham n’a aucun intérêt à vendre pour le moment.

Selon Rosser, PAI a déclaré que les pourparlers étaient amicaux malgré des discussions antérieures ayant conduit à une querelle très publique. Sullivan a appelé PAI : “Property developer”, en référence à leur désir d’acheter le stade de Londres lorsqu’ils ont eu des conversations avec la London Legacy Development Corporation. PAI, cependant, a affirmé que la deuxième offre pour le club aurait abouti à 150 millions de livres sterling : « Investissement dans le terrain d’entraînement, l’académie des jeunes, la configuration du recrutement et l’achat de joueurs dans les équipes masculines et féminines. »

Anciens joueurs

PAI a ajouté d’anciens joueurs de West Ham à son consortium pour soutenir leurs approches de Tony Cottee et Rio et Anton Ferdinand. PAI a fait une autre déclaration indiquant que Sullivan a décliné l’offre et que les progrès actuels de l’équipe sous la direction de David Moyes étaient une raison clé, Sullivan ne voulant pas nuire à une reprise de fortune sur le terrain, a déclaré.

« M. Sullivan a malheureusement décliné l’offre au motif qu’avec une équipe performante, ce n’est pas le bon moment pour vendre. PAI Capital prend acte de sa décision et, étant donné qu’il s’agit d’une question de timing et non de prix, la société n’est pas en mesure de faire avancer les choses à ce stade. L’intérêt de PAI Capital demeure cependant et, si les choses changent, sera prêt et disposé à aller de l’avant.

