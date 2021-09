Paiement anticipé : comment utiliser votre excédent d’argent de manière optimale

Cependant, dans le cas d’un prêt automobile, il est idéal de rembourser avec de l’argent supplémentaire car un prêt automobile serait à un taux d’intérêt plus élevé que le prêt immobilier, sans aucun avantage fiscal et, enfin, une voiture est définitivement un actif qui se déprécie. alors qu’en général une maison est un atout qui s’apprécie.

À une époque où les produits à revenu fixe offrent des rendements plus faibles et où les marchés boursiers restent mousseux, les particuliers devraient utiliser leur excédent d’argent pour rembourser par anticipation des dettes à long terme telles que les encours de carte de crédit, les prêts personnels, automobiles et immobiliers.

Les experts suggèrent que si un individu peut générer des rendements après impôt plus élevés que le taux d’intérêt actuel sur un prêt immobilier, il devrait alors investir dans l’argent excédentaire. Ils suggèrent que les valorisations des actions sont tendues et que les rendements peuvent être mitigés et que les investisseurs qui commencent à investir dans les actions maintenant ne devraient pas s’attendre à des rendements beaucoup plus élevés. Avant de rembourser par anticipation des prêts qui contribuent à la constitution d’un actif à long terme, un individu doit s’assurer des fonds d’urgence suffisants pour couvrir ses dépenses pendant un an et une couverture d’assurance vie et maladie adéquate. Si ce n’est pas fait, en cas d’urgence, la personne devra peut-être contracter un prêt personnel, qui attire un taux beaucoup plus élevé qu’un prêt immobilier.

Cependant, dans le cas d’un prêt automobile, il est idéal de rembourser avec de l’argent supplémentaire car un prêt automobile serait à un taux d’intérêt plus élevé que le prêt immobilier, sans aucun avantage fiscal et, enfin, une voiture est définitivement un actif qui se déprécie. alors qu’en général une maison est un atout qui s’apprécie.

Prêt immobilier prépayé

Comme les investissements en actions ont donné des rendements plus élevés, on peut enregistrer des bénéfices et rembourser par anticipation une partie du prêt immobilier. Les experts disent que la stratégie idéale dans ce marché haussier est de rester investi avec des réservations occasionnelles de bénéfices partiels et de transférer certains bénéfices vers des titres à revenu fixe ou de rembourser par anticipation des prêts à taux d’intérêt plus élevés. Comme les taux d’intérêt sur les prêts immobiliers ont baissé au cours des deux dernières années, il est idéal de rembourser par anticipation car une hausse des taux d’intérêt imposera une charge supplémentaire à l’emprunteur.

Les experts suggèrent que si les individus ne sont pas en mesure d’effectuer un paiement forfaitaire, ils peuvent opter pour un plan de retrait systématique de leurs investissements en fonds communs de placement et utiliser le produit mensuel pour augmenter l’IME. L’augmentation de l’IME peut être demandée à tout moment et il n’y a pas de frais pour une telle demande. De plus, pour un salarié, l’augmentation de l’IME aide à mesure que l’emprunteur progresse dans sa carrière et des rémunérations plus élevées qui se traduiront par un revenu disponible plus élevé.

Dans un prêt immobilier, la part des intérêts est prépayée. Ainsi, un emprunteur doit commencer à rembourser par anticipation un certain montant dès la première année du prêt. Payer par anticipation plus tard ne permet pas d’économiser beaucoup en termes de paiement d’intérêts. Les banques ne facturent aucune pénalité de remboursement anticipé sur les prêts flottants et les banques accepteront le remboursement anticipé s’il est effectué à partir de leurs propres fonds et, comme preuve, elles demanderont un relevé bancaire de six mois.

Avant de rembourser par anticipation un prêt immobilier, il faut évaluer les avantages fiscaux du prêt immobilier. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une déduction fiscale des intérêts en cas d’indépendant jusqu’à Rs 2 lakh et jusqu’à Rs 1,5 lakh sur le remboursement du principal en vertu de l’article 80C.

Effacer les cotisations de carte de crédit

Tout excédent d’argent doit être utilisé pour payer les cotisations de carte de crédit. Faire rouler le crédit en payant le montant minimum dû n’est pas une bonne idée car les banques facturent un taux d’intérêt compris entre 35% et 45% par an, en fonction des dépenses, de l’amortissement et des habitudes d’utilisation. En fait, le crédit roulant est beaucoup plus cher que même un prêt personnel, qui peut être utilisé à 13-15% par an.

Si l’on a plusieurs cartes de crédit, il faut d’abord payer les cotisations sur la carte qui facture le taux d’intérêt le plus élevé. Cela réduira les dépenses d’intérêt de l’individu, car les cotisations impayées sur les cartes avec un taux d’intérêt plus élevé accumuleront plus d’intérêts. Ainsi, une fois que la facture de carte de crédit avec le taux d’intérêt le plus élevé est remboursée à partir de l’argent excédentaire, il doit alors passer à la carte avec le moins de solde en attente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.