Paiement dérisoire: la NCLAT maintient le rachat de Videocon par Vedanta

Le Tribunal national d’appel du droit des sociétés (NCLAT) a suspendu lundi l’offre gagnante du groupe Vedanta pour la faillite Videocon Industries dans le cadre d’un appel déposé par des créanciers dissidents, Bank of Maharashtra et IFCI. Les deux prêteurs étaient mécontents de la valeur réalisée grâce au plan de résolution.

« Considérant les observations de l’autorité adjudicatrice (NCLT) et les arguments présentés par le savant avocat principal des appelants dans ces deux appels et les motifs invoqués dans ces appels, et compte tenu des faits exceptionnels de la présente affaire, l’ordonnance attaquée est suspendue jusqu’à la prochaine la date et le statu quo ante avant l’adoption de l’ordonnance contestée doivent être maintenus », a déclaré un banc de la NCLAT composé de deux membres, dirigé par le président par intérim AIS Cheema.

L’affaire sera reprise le 7 septembre et jusque-là, la société continuera d’être gérée par le professionnel de la résolution provisoire.

Bien que le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) ait approuvé le 8 juin le plan de résolution de la branche du groupe Vedanta, Twin Star Technologies, il avait observé que la société “ne payait presque rien” car le montant offert ne représente que 4,15 % de l’encours total. Réclamer. Il avait noté que la décote pour tous les créanciers est de 95,85% et a suggéré à la fois au comité des créanciers et au demandeur retenu d’augmenter le paiement.

Le NCLT avait également demandé à l’Insolvency and Bankruptcy Board of India de vérifier si la confidentialité était maintenue pendant le processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises, car l’offre de Twin Star était très proche de la valeur de liquidation, qui se voulait confidentielle.

Bank of Maharashtra et IFCI avaient déclaré dans leur plaidoyer que la valeur attribuée à la société était très proche de la valeur de liquidation et même une partie du paiement aux créanciers dissidents se faisait par le biais d’obligations non convertibles plutôt que d’espèces.

En décembre, le comité des créanciers avait approuvé le plan de résolution de Twin Star d’environ 3 000 crores de roupies après que 95,09 % des créanciers aient voté en sa faveur.

Le plan de résolution de Twin Star de 2 962,02 crores de Rs signifiait une coupe de cheveux de plus de 95% sur les réclamations admises de 64 838,63 Rs de base.

Conformément au plan de résolution approuvé par le CdC, les créanciers financiers garantis n’obtiendraient que 4,89 % du montant, les créanciers financiers garantis dissidents 4,56 %, les créanciers financiers non garantis assentiment 0,62 % et les créanciers opérationnels seulement 0,72 %. Les créanciers financiers non garantis dissidents obtiendraient un montant nul.

Au cours de la procédure devant la NCLAT lundi, la Bank of Maharashtra a fait valoir que, conformément au plan de résolution, elle recevait moins que ce qu’elle aurait obtenu au cas où les sociétés seraient mises en liquidation. Ceci est en violation de la loi. La loi dit qu’un créancier financier dissident n’aurait pas pu être payé moins que la valeur de liquidation.

L’IFCI a également soutenu la Bank of Maharashtra. “Le plan prévoyait un maigre montant de 2 900 crores de Rs pour admettre une responsabilité de 65 000 crores de Rs et la renonciation elle-même était de 62 100 crores de Rs, ce qui a entraîné la perte de l’argent public”, a déclaré l’IFCI.

La NCLAT a demandé aux intimés dans ces deux appels de déposer des affidavits en réponse dans un délai de deux semaines. « Une duplique, le cas échéant, peut être déposée dans la semaine qui suit. Les parties doivent déposer de brèves observations écrites ne dépassant pas trois pages et des copies des jugements sur lesquels elles souhaitent se référer ou s’appuyer, dans un délai de trois semaines », a déclaré la NCLAT.

