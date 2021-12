Paiement par crypto-monnaie sur WhatsApp (portefeuille Novi) : certaines personnes peuvent envoyer, recevoir de l’argent (USDP) via le portefeuille crypto Novi de Meta

Image représentative

Novi, le portefeuille de crypto-monnaie de Meta Platforms (anciennement Facebook), a commencé à permettre à certains utilisateurs aux États-Unis d’envoyer et de recevoir de l’argent via son application de messagerie WhatsApp. La nouvelle fonctionnalité du portefeuille Novi est un programme pilote actuellement ouvert à un nombre limité de personnes.

« Il existe une nouvelle façon d’essayer le portefeuille numérique @Novi. À partir d’aujourd’hui, un nombre limité de personnes aux États-Unis pourront envoyer et recevoir de l’argent en utilisant Novi sur @WhatsApp, ce qui rendra l’envoi d’argent à la famille et aux amis aussi simple que l’envoi d’un message », a tweeté le directeur de Novi, Stéphane Kasriel.

Dans une série de tweets, Kasriel a déclaré que Novi permet aux utilisateurs d’envoyer de l’argent à leurs proches en toute sécurité, instantanément et gratuitement. Il a également déclaré que l’utilisation de Novi ne changera pas la confidentialité des messages personnels et des appels WhatsApp, qui sont cryptés de bout en bout.

« Depuis que nous avons introduit le pilote Novi il y a à peine six semaines, nous avons pu tester et apprendre quelles fonctionnalités et fonctionnalités sont les plus importantes pour les gens, et concentrer nos efforts pour les rendre encore meilleures. Nous entendons souvent dire que les gens utilisent WhatsApp pour coordonner l’envoi d’argent à leurs proches, et Novi permet aux gens de le faire en toute sécurité, instantanément et sans frais. Les paiements apparaîtront directement dans le chat des gens », a tweeté Kasriel.

« Nous sommes encore très tôt dans le voyage pilote de Novi, nous avons donc pris la décision de tester ce nouveau point d’entrée dans un pays pour commencer et nous chercherons à l’étendre une fois que nous aurons entendu les gens ce qu’ils pensent de cette nouvelle expérience. L’utilisation de Novi ne modifie pas la confidentialité des messages personnels et des appels WhatsApp, qui sont toujours cryptés de bout en bout », a-t-il ajouté.

Comment Novi déplace l’argent

Selon les détails disponibles sur le site officiel de Novi, lorsque les utilisateurs ajoutent de l’argent à leur compte Novi, il est converti en USDP (Pax Dollar), qui est une monnaie numérique stable émise par Paxos Trust Company.

L’USDP a été conçu pour avoir une valeur stable par rapport au dollar américain. « Donc, sur Novi, 1 USDP équivaut à 1 dollar américain », indique le site Web.

Les utilisateurs peuvent conserver en toute sécurité un solde sur leur compte Novi ou le transférer sur leur compte bancaire.

Paxos Trust Company est une institution financière réglementée.

Selon les rapports, Meta Platforms travaille sur l’application de portefeuille depuis plusieurs mois. En raison de problèmes réglementaires, il a réduit ses plans mondiaux de déploiement d’une monnaie numérique appelée Diem.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.