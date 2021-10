Paiement par temps froid 2021 : quand est-ce, qui est éligible et comment cela fonctionne

Les paiements par temps froid peuvent aider à couvrir les coûts de chauffage supplémentaires (Photo : .)

L’hiver est presque arrivé – et il ne faudra pas longtemps avant que la température ne descende en dessous de zéro.

Brrrrr ! Nous avons déjà des frissons rien qu’à y penser.

Cela ressemble à une excellente excuse pour hiberner à l’intérieur pour rester au chaud et bien au chaud – mais bien sûr, ce n’est pas toujours aussi facile que d’allumer le chauffage central sans hésiter.

Des millions de personnes ont vu leurs factures d’énergie grimper en flèche au cours des derniers mois – en raison de la flambée des prix du gaz. Et si vous bénéficiez d’avantages sociaux, le chauffage peut parfois sembler un luxe plutôt qu’une nécessité.

Mais pour certains bénéficiaires de prestations, le paiement du gouvernement pour temps froid est une petite somme supplémentaire conçue pour aider à faire face aux coûts de chauffage plus élevés de l’hiver le plus rigoureux.

Alors, qui est éligible ? Et quand commencent les paiements ? Avez-vous besoin de faire une demande ou est-ce comme l’allocation de carburant d’hiver, qui arrive automatiquement?

Voici ce que vous devez savoir.

Quand commence le paiement pour temps froid pour 2021 ?

L’hiver arrive, ce qui signifie une chose : des factures de chauffage plus élevées (Photo : .)

Le lundi 1er novembre, le programme de paiement par temps froid du gouvernement commence.

Essentiellement, ces paiements sont versés à certains demandeurs de prestations pour les aider à payer les frais de chauffage en hiver.

Pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, les bénéficiaires recevront 25 £ pour sept jours consécutifs de froid.

Alors, qu’est-ce qui compte exactement comme froid dans ce cas ? Selon gov.uk, c’est lorsque la température descend en dessous de zéro.

Leur site Web indique: « Vous recevrez un paiement si la température moyenne dans votre région est enregistrée ou prévue à zéro degré Celsius ou moins. »

Pour ceux qui se demandent : le paiement n’arrive pas instantanément.

Lorsque la neige tombe et qu’il gèle, le paiement par temps froid entre en jeu (Photo: .)

Sept jours de temps inférieur à zéro (dans votre région) doivent s’écouler. Une fois qu’il l’a fait, le paiement est de 14 jours.

Par exemple : s’il fait froid du 1er au 7 novembre, vous devrez payer 25 £ d’ici le dimanche 21 novembre.

Comme les prestations ne sont pas versées le week-end, vous les recevrez probablement le jour ouvrable le plus proche avant la date d’échéance, le vendredi 19 novembre.

Le côté positif : vous n’avez pas besoin de passer par un long processus de demande pour le recevoir.

Si vous avez droit au paiement pour temps froid, en plus de vos prestations existantes, vous devriez le recevoir automatiquement sur votre compte bancaire habituel.

Qui est admissible au paiement pour temps froid 2021?

Contrairement à l’allocation de carburant d’hiver, l’admissibilité n’est pas basée sur votre date de naissance.

Pouvez-vous obtenir des paiements par temps froid ? (Photo : .)

Si vous obtenez un crédit de pension, il est fort probable que vous recevrez également le paiement par temps froid.

Si vous recevez un autre type de prestation, vous serez généralement admissible si vous avez un handicap ou un enfant de moins de cinq ans.

Vous serez éligible si :

Vous êtes Allocation de revenu ou demandeur d’emploi, si vous avez un handicap, une prime de pensionné, un enfant de moins de cinq ans ou bénéficiez d’un crédit d’impôt pour enfant lié à un handicap. Vous bénéficiez d’une allocation d’emploi et de soutien liée au revenu (ASE) et faites partie d’un groupe d’activité professionnelle. Vous bénéficiez de l’ESA et bénéficiez d’une prime d’invalidité grave ou majorée, d’une prime de retraite, d’un enfant handicapé (ou Crédit d’Impôt pour Enfants lié à un handicap) ou d’un enfant de moins de cinq ans. Vous bénéficiez du SMI et bénéficiez d’une prime d’invalidité grave ou majorée, d’une prime de retraite, d’un enfant handicapé (ou Crédit d’Impôt Enfant lié à un handicap), ou d’un enfant de moins de cinq ans. Vous êtes au chômage, bénéficiez du crédit universel et êtes limité dans votre capacité à travailler ou avez un handicap. Vous êtes au chômage, au Crédit Universel et avez un enfant de moins de cinq ans.

Et oui, vous pouvez avoir droit à la fois à l’allocation de carburant d’hiver et au paiement par temps froid.

Pour voir la liste complète des bénéficiaires du paiement par temps froid, rendez-vous sur gov.uk – ou utilisez le calculateur d’avantages du site Web pour savoir à quoi vous avez droit.

Assurez-vous également de consulter le programme de réduction des maisons chaudes.



