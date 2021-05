Paiements d’intérêts : la montée en flèche de la dette du Centre pourrait freiner les dépenses productives

De plus, avec un œil sur la croissance, le gouvernement a budgété une augmentation impressionnante de 26,2% des dépenses en capital, qui a un effet multiplicateur élevé, pour l’exercice 22. Bien sûr, les calculs budgétaires pourraient à nouveau se détraquer en raison de la deuxième vague pandémique.

La dette publique élevée de l’Inde d’environ 90% du produit intérieur brut (PIB) à la suite de l’épidémie de Covid-19 peut potentiellement gonfler les paiements d’intérêts et nuire à la capacité du Centre ainsi que des États à augmenter les dépenses productives, les économistes et les cadres supérieurs aux agences de notation mondiales a déclaré à FE.

Compte tenu des dommages causés par la deuxième vague, certains économistes s’attendent à ce que le déficit budgétaire de l’exercice 22 dépasse l’objectif de 6,8% de près d’un point de pourcentage.

Le besoin de l’heure est donc de relancer rapidement les impulsions de croissance, ce qui renforcera l’épongeage des revenus et permettra au pays de réduire sa dette, ont-ils souligné. Cela doit également être suivi d’une feuille de route crédible, qui devrait être plus sacro-sainte que les règles FRBM souvent assouplies, pour réduire la dette.

La maîtrise rapide de la deuxième vague et la mise en œuvre efficace des réformes structurelles, en particulier dans les facteurs de production, sont essentielles pour les objectifs de croissance du pays, ont déclaré certains d’entre eux. Sinon, étant donné la situation financière précaire, toute menace pesant sur les perspectives de croissance du PIB ne fera qu’alourdir l’accessibilité de la dette.

Selon les données du FMI, d’un pic de 84,2 % du PIB en 2003 (depuis la libéralisation), le taux d’endettement des administrations publiques s’est détendu à 66 % en 2010, avant de repartir à la hausse pour atteindre 73,9 % en 2019. En 2020, une combinaison mortelle d’une contraction du PIB induite par Covid et d’emprunts massifs pour renforcer les dépenses ont gonflé le ratio d’endettement jusqu’à 89,6%.

Jeremy Zook, directeur (notes souveraines) chez Fitch Ratings, a déclaré à FE : « Nous ne prévoyons pas que le ratio d’endettement de l’Inde baisse à son niveau d’avant la pandémie de 73,9% au cours des 5 prochaines années. Fitch s’attendait à ce que le ratio d’endettement de l’EX22 baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à 90,6% estimé pour l’EX21. Mais cela “devra être réévalué” à la suite de la deuxième vague, a déclaré Zook.

William Foster, vice-président et responsable principal du crédit (risque souverain) chez Moody’s, a déclaré : « L’accessibilité de la dette (de l’Inde) restera relativement faible avec des paiements d’intérêts atteignant environ 28% des recettes publiques en 2021, le plus élevé parmi les pairs notés Baa. et plus de trois fois la prévision médiane de Baa d’environ 8 %. »

Foster s’attendait à ce que la dette se stabilise à environ 92 % du PIB d’ici l’EX25, contre 88,9 % (estimation de Moody’s) au cours de l’EX21. C’est l’une des projections les moins optimistes du profil de la dette de l’Inde ; d’autres agences prévoient que le fardeau s’allègera avec une reprise de la croissance économique.

Sans surprise, une part importante des ressources est consacrée aux paiements d’intérêts, qui ont grimpé à 28,5% des recettes des administrations publiques lors de l’exercice précédent, contre 22,9% au cours de l’exercice 20. Ce chiffre devrait chuter à 27,5% au cours de l’exercice 22 avant de remonter à 28,3% au prochain exercice, a déclaré Moody’s.

M Govinda Rao, membre de la 14e Commission des finances et actuel conseiller économique en chef de Brickwork Ratings, a déclaré: «Même si la voie de consolidation de la 15e Commission des finances est strictement suivie, la dette du Centre devrait être réduite de 62,9% en FY21 à 56,6. % en FY26. Cela signifie que le paiement des intérêts restera à des niveaux élevés et continuera d’évincer des dépenses plus productives. »

Le panel FRBM dirigé par NK Singh avait suggéré en 2017 que la dette des administrations publiques soit plafonnée à 60% du PIB d’ici l’exercice 23. Cependant, Singh, qui a également dirigé la 15e Commission des finances, a récemment déclaré lors d’entretiens qu’étant donné la crise sans précédent de Covid, le Centre et les États peuvent dépasser leurs limites FRBM. Mais une fois la pandémie maîtrisée, ils doivent tracer une voie claire pour retrouver la discipline budgétaire, a déclaré Singh.

Cependant, toute feuille de route pour la réduction de la dette repose sur une poussée de croissance économique. « Des réformes structurelles améliorant la croissance et comblant les lacunes en matière d’infrastructure pourraient améliorer les perspectives si elles sont bien mises en œuvre à notre avis », a déclaré Zook de Fitch.

Certes, les taux d’endettement des économies du monde entier ont augmenté au lendemain de la pandémie. Selon une estimation du FMI, compte tenu du creusement des déficits et de la contraction de l’activité économique, la dette mondiale a grimpé jusqu’à 97 % du PIB en 2020. Elle atteindra 99 % en 2021 avant de se stabiliser en deçà mais proche de 100 % du PIB, a-t-il déclaré. ajoutée.

Il est important de noter que l’étude économique de l’exercice 2020 a souligné que les réserves de change de l’Inde de 584 milliards de dollars au 15 janvier 2021 étaient supérieures à sa dette extérieure totale (y compris celle du secteur privé) de 556 milliards de dollars en septembre 2020. Les réserves de change ont depuis gonflé, atteignant un record de 593 milliards de dollars au 21 mai. “Dans le jargon de la finance d’entreprise, donc, l’Inde ressemble à une entreprise qui a une dette négative, dont la probabilité de défaut est nulle par définition.”

De plus, avec un œil sur la croissance, le gouvernement a budgété une augmentation impressionnante de 26,2% des dépenses en capital, qui a un effet multiplicateur élevé, pour l’exercice 22. Bien sûr, les calculs budgétaires pourraient à nouveau se détraquer en raison de la deuxième vague pandémique.

Le gouvernement a également établi une feuille de route pour les investissements en capital de Rs 111 lakh crore dans les infrastructures jusqu’à FY25. Cependant, attirer des capitaux patients à grande échelle dans les infrastructures ne sera probablement pas facile malgré la mise en place d’une institution de financement du développement.

En ce qui concerne le budget actuel, Sonal Varma, économiste en chef, Inde et Asie (ex-Japon) chez Nomura, a déclaré que les revenus seraient probablement touchés au cours du trimestre de juin en raison de la deuxième vague. “Cependant, comme nous nous attendons à ce que la reprise économique reprenne après juin, nous devrions assister à un rebond des recettes fiscales par la suite. Un risque clé est tout retard dans les plans de désinvestissement en raison des perturbations de la deuxième vague qui mettent en péril l’objectif ambitieux de Rs 1,75 crore lakh (~ 0,8% du PIB) », a déclaré Varma.

Plusieurs agences, dont Barclays, Nomura, S&P et Moody’s, ont récemment réduit leurs prévisions de croissance en Inde pour l’exercice 22, avec quelques-unes réduisant leurs projections de jusqu’à quatre points de pourcentage à un peu plus de 9%, alors que la deuxième vague de Covid frappait les entreprises. Cela a aggravé les inquiétudes des décideurs politiques qui s’attendaient auparavant à une reprise en forme de V après la première vague.

