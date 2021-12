Paiements e-commerce après la pandémie

Les ventes de commerce électronique ont vu l’équivalent de cinq ans de croissance en seulement 12 mois l’année dernière. Alors que les détaillants s’empressent de créer des expériences d’achat en ligne transparentes, qu’en est-il des méthodes de paiement en place telles que les cartes, qui ont été conçues pour des briques et du mortier ?

En partenariat avec YouGov, ce rapport s’appuie sur de nouvelles données d’enquête auprès de plus de 1200 acheteurs en ligne et marchands de commerce électronique pour découvrir les préférences de paiement en ligne et les attitudes des acheteurs vis-à-vis de la sécurité des paiements et des remboursements.

Téléchargez ce rapport sur :

Trouver comment les acheteurs réagiront aux nouvelles options de paiement comme les paiements bancaires instantanés, optimisés par l’open banking Découvrez pourquoi 3 commerçants sur 4 affirment que les paiements bancaires ouverts font partie de leur stratégie à long terme. remboursements, un défi pour 1 commerçant sur 3, peut fidéliser les acheteurs Écoutez les opinions des détaillants, y compris Cazoo, OnBuy.com et JustWears

Télécharger maintenant