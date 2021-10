Paiements Giant Visa travaille sur un protocole qui peut envoyer des devises numériques sur différentes chaînes de blocs

Le géant mondial des paiements Visa dit qu’il travaille sur un protocole qui peut permettre l’envoi de devises numériques sur plusieurs blockchains.

Dans un nouvel article de blog, Visa annonce un nouveau document de recherche qui explore un concept qu’ils appellent un « canal de paiement universel » (UPC).

Visa décrit l’UPC comme un hub qui interconnecte plusieurs réseaux de chaînes de blocs et permet le transfert sécurisé de devises numériques.

“Considérez-le comme un” adaptateur universel “entre les blockchains, permettant aux banques centrales, aux entreprises et aux consommateurs d’échanger de la valeur de manière transparente, quel que soit le facteur de forme de la monnaie.”

Visa souligne la nécessité d’un UPC en raison du grand nombre de devises numériques et de la nécessité d’un réseau commun.

« À mesure que le nombre de réseaux de monnaie numérique augmente – chacun avec des caractéristiques de conception uniques – la probabilité que les consommateurs, les entreprises et les commerçants effectuent des transactions sur le même réseau et utilisent le même type d’argent diminue.

Nous pensons que pour que les CBDC (monnaies numériques des banques centrales) réussissent, elles doivent avoir deux ingrédients essentiels : une excellente expérience de consommation et une large acceptation des commerçants. Cela signifie la possibilité d’effectuer et de recevoir des paiements, quels que soient la devise, le canal ou le facteur de forme. Et c’est là qu’intervient le concept UPC de Visa.

Visa a déjà embrassé l’espace des actifs numériques avec son récent achat d’un Cryptopunk, un produit de jeton non fongible (NFT) populaire.

Selon le géant des paiements, les TVN seront un aspect important des multiples facettes de l’économie mondiale.

« Nous pensons que les NFT joueront un rôle important dans l’avenir de la vente au détail, des médias sociaux, du divertissement et du commerce. Pour aider nos clients et partenaires à participer, nous avons besoin d’une compréhension directe des exigences d’infrastructure pour qu’une marque mondiale puisse acheter, stocker et exploiter un NFT.

Image en vedette : Shutterstock/Vectorpocket