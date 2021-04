Paiements numériques: l’Inde pique la Chine, les États-Unis et d’autres en 2020; mène le décompte mondial avec autant de transactions

La valeur de la transaction UPI a connu une croissance de 18,7% d’un mois sur l’autre à Rs 5,05 lakh crore en mars 2021 par rapport à Rs 4,25 lakh crore en février 2021.

Au milieu de Covid, l’Inde abritait le plus grand nombre de transactions en ligne en temps réel en 2020 devant des pays comme la Chine et les États-Unis. 25,5 milliards de transactions de paiement en temps réel ont été traitées dans le pays, suivies de 15,7 milliards en Chine, 6 milliards en Corée du Sud, 5,2 milliards en Thaïlande et 2,8 milliards au Royaume-Uni. Parmi les 10 premiers pays, les États-Unis se classaient au neuvième rang avec 1,2 milliard de transactions. La part du volume des transactions pour les paiements instantanés en Inde, parmi les transactions en temps réel, était de 15,6% et de 22,9% pour les autres paiements électroniques en 2020, selon un rapport de la société britannique de systèmes de paiement ACI Worldwide. Il est important de noter que les paiements sur papier ont continué de représenter une part considérable de 61,4 pour cent en Inde.

Cependant, cela devrait changer d’ici 2025, car les parts de volume pour les paiements instantanés et autres paiements électroniques devraient augmenter pour atteindre respectivement 37,1% et 34,6%. Par conséquent, la part des transactions sur papier se contracterait à 28,3%. De plus, la part du volume des paiements en temps réel dans les transactions électroniques globales dépassera 50% d’ici 2024. «Le parcours de l’Inde pour créer une infrastructure financière numérique a été caractérisé par une collaboration entre le gouvernement, le régulateur, les banques et les fintechs. Cela a contribué à faire progresser l’objectif du pays de permettre l’inclusion financière et a également permis une numérisation rapide des paiements pour les citoyens », a déclaré Kaushik Roy, vice-président et chef de la gestion des produits, Asie, ME et Afrique, ACI Worldwide dans un communiqué.

Le marché indien des paiements numériques, dirigé par Paytm, PhonePe, Pine Labs, Razorpay, BharatPe et d’autres du côté B2C et B2B, a explosé pendant la pandémie, même si des incitations telles que des remises en argent, des récompenses et des offres ont aidé les entreprises à attirer plus de clients. De plus, les cadres politiques tels que les instruments prépayés (PPI), l’interface de paiement universelle (UPI) par le NPCI en dehors d’Aadhar et le lancement de l’application BHIM ont favorisé l’inclusion financière et amélioré l’infrastructure d’acceptation des paiements dans le pays. depuis quelques années.

Selon un autre rapport de l’Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA) et d’Ernst & Young, les paiements numériques en Inde devraient augmenter de 27% CAGR au cours de la période FY20-25, passant de Rs 2,153 transactions de lakh crore en FY20 à Rs. 7092 crore de lakh en FY25. La valeur de la transaction UPI a connu une croissance de 18,7% par mois à Rs 5,05 lakh crore en mars 2021 par rapport à Rs 4,25 lakh crore en février 2021, tandis que le volume des transactions a augmenté de 19% à 2731,68 millions contre 2292,90 millions au cours de ladite période, selon les données publiées par la National Payments Corporation of India (NPCI).

