Paiements numériques, prêts à la blockchain : la recherche identifie les 10 meilleures idées d’investissement pour l’inclusion financière

Les paiements numériques, les prêts numériques, les insurtech, les produits d’épargne des consommateurs et la blockchain sont quelques-unes des 10 meilleures idées d’investissement pour l’inclusion financière et la croissance inclusive identifiées par un rapport de recherche – Investing for Impact: BFSI, Financial Inclusion and FinTech. Le rapport a été récemment publié par Aspire Circle lors d’un événement en ligne. D’autres idées d’investissement étaient l’actualisation/l’affacturage des factures numériques, les acteurs de l’écosystème de la finance numérique, la néo-banque, les plateformes de financement Agtech et les obligations à impact.

Les chercheurs ont souligné que les 10 principaux thèmes d’investissement émergents dans le secteur peuvent collectivement attirer 150 milliards de dollars d’investissements et 350 milliards de dollars de revenus d’ici 2030, avec le potentiel de créer 8 millions d’emplois et d’avoir un impact sur 1,1 milliard de vies.

Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Amit Bhatia, fondateur d’Aspire Circle et du Creator-Impact Future Project, a partagé les détails du rapport et comment l’investissement peut faire de l’inclusion financière une réalité en Inde. Extraits :

Comment l’investissement est financièrement faisable pour faire de l’inclusion financière une réalité en Inde du point de vue des investisseurs

Le secteur indien de la BFSI, de l’inclusion financière et de la technologie financière combinés en tant que secteur financier global a attiré 9 milliards USD de nouveaux investissements annuels et généré 184 milliards USD de revenus annuels en 2020.

Alors que les banques commerciales traditionnelles par le biais de prêts sectoriels prioritaires sont opérationnelles depuis des décennies, les comptes Jan Dhan et les programmes de transfert direct faisant des apparitions plus récentes contribuant à la cause de l’inclusion financière, il s’agit du secteur de la microfinance, des NBFC, des petites banques financières, des paiements numériques, Digital Lending et NeoBanks qui sont à l’avant-garde du mouvement d’inclusion financière.

C’est tout à fait réalisable, comme le montre la première étude indienne sur les rendements des investissements d’impact que nous avons menée en partenariat avec McKinsey en 2016, une étude que j’ai personnellement commandée en tant que PDG fondateur de l’Impact Investors Council de l’Inde. Dans cette étude, nous avions constaté que les investissements d’impact en Inde rapportaient un TRI de 10 % (après ajustement pour la dépréciation de l’INR), les sorties du tercile supérieur renvoyant un TRI de 34 %.

De toute évidence, les pauvres sont de grands clients – non pas pour être exploités – mais pour que leur potentiel soit réalisé pour eux-mêmes et pour la nation. Il n’est pas surprenant que les actifs stressés des banques indiennes, selon S&P, soient de 11 à 12% au cours de l’exercice 2022. Par rapport à cela, les NPA pour la microfinance ont été proches de 2% pendant une grande partie de la dernière décennie ! Cela met en évidence la promesse de l’investissement d’impact pour l’inclusion financière en Inde.

Comment ces dix thèmes peuvent stimuler un mouvement national pour l’inclusion financière en Inde

Le mouvement Impact, qui a atteint 49 000 milliards de dollars dans le monde, selon la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), est une tendance imparable. Nous estimons que l’Inde n’a attiré qu’environ 1 % de cette réserve mondiale de capitaux. En tant que tel, India Inc. doit embrasser le mouvement Impact avec plus de vigueur et un plus grand sens du but. Le problème fondamental réside dans le manque d’alignement entre l’entreprise et le mouvement d’impact, car il n’y a pas de rapport d’impact obligatoire. La récente décision du gouvernement d’augmenter les rapports ESG (responsabilité) et développement durable obligatoires du top 500 au top 1000 des entreprises est une étape bienvenue, mais pas suffisante. Nous avons besoin de normes et de stratégies ESG (responsabilité), durabilité et impact distinctes pour stimuler un mouvement d’impact en Inde. Et, l’inclusion financière/FinTech, les énergies renouvelables/CleanTech, EdTech, HealthTech et AgTech, entre autres, mèneront ce mouvement.

Selon la Banque mondiale, environ 190 millions d’adultes en Inde ne possèdent toujours pas de compte bancaire. Ceci malgré la croissance sans précédent de l’inclusion financière ces derniers temps. Depuis 2014, plus de 330 millions d’adultes indiens ont rejoint le secteur financier formel. Avec 87 %, l’Inde a le taux d’adoption des FinTech le plus élevé parmi toutes les économies émergentes. Avec plus de 2 500 startups FinTech, l’Inde est le deuxième plus grand hub Fintech au monde avec un rendement de 29 % contre une moyenne mondiale de 20 %. De plus, 70 % des FinTech indiennes sont actives dans les paiements numériques et les prêts numériques. Nous devons exploiter cet élan pour construire un plus grand mouvement d’impact !

Déjà, l’inclusion financière a un impact sur 750 millions en Inde et, selon nos recherches, peut dépasser 1 milliard d’Indiens d’ici 2030, alors que la population indienne dépasserait probablement 1,5 milliard ! Compte tenu de l’opportunité offerte par des thèmes d’investissement clés tels que les paiements numériques, les prêts numériques, l’assurance technologie, les produits d’épargne des consommateurs, l’affacturage numérique et la néo-banque, nous devrions, en tant que nation, créer un environnement propice à l’entrepreneuriat d’impact pour aider l’Inde à devenir véritablement une république d’impact. .

