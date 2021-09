Paiements par carte : les règles de paiement par prélèvement automatique changent à partir d’aujourd’hui

Sans les instructions permanentes que nous créons pour ces paiements, il nous serait difficile de garder une trace des différentes dates d’échéance, et le résultat serait des paiements manqués et des pénalités.

À partir du 1er octobre, les nouvelles réglementations de la Reserve Bank of India pour les paiements récurrents par cartes de débit et de crédit entrent en vigueur. Si vous avez utilisé votre carte pour acheter des abonnements OTT tels que Netflix, payer des factures de services publics, payer une prime d’assurance ou acheter quoi que ce soit via des frais récurrents sur votre carte, vous devez faire attention maintenant car vos paiements échoueront probablement.

Alors que les abonnements OTT ou les factures de services publics peuvent facilement être payés via des alternatives, il pourrait être plus douloureux de manquer un paiement d’assurance, ce qui pourrait entraîner une expiration de la couverture. Les paiements automatiques de factures sont une partie essentielle de notre vie financière, car les systèmes de paiement gèrent le suivi et le paiement en notre nom. Sans les instructions permanentes que nous créons pour ces paiements, il nous serait difficile de garder une trace des différentes dates d’échéance, et le résultat serait des paiements manqués et des pénalités.

Qu’est ce qui a changé?

L’année dernière, pour améliorer la sécurité des transactions récurrentes sans carte telles que le paiement de votre facture d’électricité via votre carte de crédit, la RBI a annoncé une nouvelle réglementation. Dans ce document, le système bancaire, les commerçants en ligne et les passerelles de paiement devaient créer et s’intégrer dans une plate-forme de paiement unique. Cette plate-forme exigerait également que les clients enregistrent à nouveau leurs émetteurs de factures et créent de nouvelles instructions permanentes pour les paiements récurrents qui permettent le règlement automatique des factures via leurs cartes. Conformément à la nouvelle réglementation, les clients doivent également recevoir une alerte par SMS ou par e-mail concernant les transactions à venir, ainsi qu’un lien contenant les détails de la facture à régler via leur carte.

Le lien fournirait des options pour afficher, modifier ou même annuler la transaction. Tout paiement récurrent supérieur à Rs 5000 nécessiterait une authentification supplémentaire via OTP. Les mesures rendent les transactions sans carte plus sûres et alertent les clients des paiements à venir qui peuvent désormais se produire avec leur connaissance et leur consentement. Avec cela, la douleur de la gestion des transactions indésirables est minimisée pour le client, la banque, ainsi que le commerçant.

Et maintenant?

La RBI avait auparavant prévu que l’écosystème de paiement numérique s’intègre dans ce nouveau système d’ici avril. Cependant, la date limite a été repoussée au 1er octobre. Par conséquent, maintenant, l’une des deux choses peut se produire. Un, votre banque et vos marchands en ligne préférés (plateformes OTT, streamers de musique, utilitaires, etc.) ont déjà intégré ce nouveau système, et tout ce que vous avez à faire est de vérifier auprès de votre émetteur de carte (généralement votre banque) comment créer de nouvelles instructions permanentes pour que vos factures continuent d’être payées à temps via votre carte préférée. Ou deux, l’intégration n’a pas encore eu lieu et vous devrez régler vos factures par des moyens alternatifs tels que netbanking, UPI ou par tout autre moyen acceptable pour vos commerçants. De plus, ces paiements alternatifs peuvent être des paiements ponctuels, à moins que votre commerçant ne vous fournisse un moyen d’effectuer des paiements récurrents.

Qu’en est-il des paiements sans carte ?

Il existe de nombreuses façons de régler automatiquement les factures. Certains clients utilisent des mandats de carte de débit ou de crédit. Certains utilisent des sites Web d’UPI et de paiement de factures. Beaucoup utilisent la facilité de paiement de factures sur leur netbanking. Les nouvelles règles RBI ont un impact sur les instructions permanentes pour les paiements récurrents sur les cartes de crédit et de débit, les UPI et les cartes prépayées. Les règles n’affecteront pas les instructions permanentes émises via votre compte bancaire. Ainsi, vos SIP, EMI ou tout autre paiement lié au netbanking devraient continuer à se dérouler sans problème. Vous devez faire attention à toute communication à ce sujet de votre banque et obtenir des éclaircissements à ce sujet, juste pour être certain. Vous ne voulez manquer aucun paiement important.

Ma banque est-elle prête ?

À en juger par les messages envoyés par certaines grandes banques, il semble que l’intégration de divers outils de paiement soit toujours un travail en cours. Si cela reste le cas même après le 1er octobre, vous ne pourrez pas recréer vos instructions permanentes sur votre carte, et des alternatives devront être utilisées. Par conséquent, vous pouvez garder un œil sur vos paiements et vous assurer qu’aucun paiement de facture lié à vos cartes de débit et de crédit n’est manqué. Le nouveau système exigera que vous subissiez la douleur unique de configurer à nouveau les instructions, mais cela rendra, dans l’ensemble, vos paiements plus sûrs.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

